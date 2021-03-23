"Да здравствует наш суд – самый карманный суд в мире!" В сети отреагировали на итоговое решение по Грудинину

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», - огласила вердикт судья.

Теперь решение вступило в законную силу.

Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.

В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя.

«Мы будем защищать Павла Николаевича как товарища, как отличного руководителя и делового человека», - сказал на заседании лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он пригласил представителей ЦИК в совхоз имени Ленина, где запланировано мероприятие для руководителей сельскохозяйственных предприятий.

«Чем мы завтра будем кормить страну? Импортными продуктами?» - обратился Зюганов к суду.

Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.

Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячи акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.

Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает «необоснованным и незаконным», нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.

В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли «два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ». Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.

В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.

Что будет делать КПРФ дальше, пока не сообщается. Изначально Зюганов говорил, что, если понадобится, они дойдут и до Европейского суда по правам человека.

В соцсетях новому решению суда абсолютно не удивились. Удивительным было бы обратное решение. И от того все находятся в еще большем бешенстве.

«Это было вполне ожидаемое решение суда…» - грустно отмечает пенсионер.

«Перефразирую известную фразу: «Да здравствует наш суд - самый карманный суд в мире», - пишет читатель.

«Да, гарант переписывания конституции шибко обижен на Грудинина. До президентских выборов тоже, наверное, не допустят. Правовое государство, понимаешь…» - грустно замечает россиянин.

«Грудинин без проблем обошёл бы своих конкурентов. То, чего власть боится...» - объясняет решение суда москвич.

«Предвыборное поле полностью зачищено, нет ни одной достойной народной партии. Но из двух зол надо выбирать наименьшее, и это наименьшее, по-моему, КПРФ. В этой партии есть люди, заслуживающие доверия. Тот же Бондаренко. И один из них Грудинин, сильный, честный и толковый управленец. Поэтому его и боятся бестолковые, бесталанные коррумпированные чиновники», - размышляет вслух экономист.

«Согласен, «ЕдРо» отлично намекает на то, кого из конкурентов боится больше всего – и на Бондаренко наезды были, и на других кандидатов, а Грудинина вообще не допустили. Буду голосовать за КПРФ и другим советую», - завершает рассуждения читатель.