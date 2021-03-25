Политолог: с какой целью Янукович выступил с заявлением в честь 30-летия независимости Украины

Появление политика в информационном пространстве с обращением к украинцам приурочили к 30-й годовщине независимости Украины, однако, судя по тону выступления и его содержанию, сразу же стало понятно, что юбилей независимости – не более чем повод.

О содержании выступления политика говорить особо нечего. Все тот же набор фраз и тезисов, многие из которых неоднократно звучали ранее, приправленный очередной порцией обещаний лучшей жизни для украинцев – нужно лишь отказаться от принятого страной в последние годы курса и проголосовать на предстоящих выборах за тех, «кто знает как управлять страной», при ком, по его словам, и жилось лучше, и перспективы были.

Что же касается реальных целей обращения Виктора Федоровича, то мнения экспертов по этому поводу разделилось. Кто-то, к примеру, считает его появление сигналом, который Москва посылает западному миру и самой Украине на фоне серьезного провала США в Афганистане. Более того, специалисты склонны связывать это событие с начавшимися учениями Китая у берегов Тайваня, считая, что Москва и Пекин согласовали эти действия заранее.

Между тем, как считает политолог Максим Жаров, реальный инициатор выступления Януковича – украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который на данный момент сидит под домашним арестом и пытается добыть для своей партии победу на предстоящих выборах, в том числе за счет поддержки со стороны России. Однако, убежден специалист, Москва на сегодняшний день не может позволить себе поддержку «двух Лукашенко», а потому ей в данной ситуации придется выбирать.

«Накануне досрочных выборов на Украине сидящий под домашним арестом Медведчук пытается подпереть своё реноме в глазах Кремля Януковичем. Только так можно интерпретировать набор банальностей из уст сбежавшего в Россию экс-президента Украины.

Даже находясь в бегах и под угрозой ареста, «донецкий клан» пытается продать России все те же «старые песни о главном». В обращении Януковича к украинцам нового ничего нет, только «проголосуйте за нас и будете жить лучше, чем сегодня». В понимании «донецких», их «победу» на украинских выборах должна опять «обеспечить» Россия, а они за это будут и дальше разворовывать как Украину, так и Россию.

В этом своём неизменном намерении кормиться за счёт соседа «донецкие» образца 2021 года ничем не отличаются от Лукашенко. А двух «Лукашенко» Россия уже точно не потянет. И тогда, если ставка Кремля на политически мертвый на Украине «донецкий клан» сохранится, России придётся выбирать между поддержкой Украины или Белоруссии.

Это ложный, ошибочный выбор. Примерно так же ошибался в свои последние годы СССР, когда содержал за свой счёт страны Варшавского договора», - пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.