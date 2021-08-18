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Грузинское СМИ удалило фейковое интервью с Навальным

Поддельный Навальный в тексте критиковал своих сторонников

Фото: скриншот

Алексей Навальный

Грузинский сайт Ambebi опубликовал поддельное интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которое тот якобы дал в исправительной колонии, где отбывает срок по делу «Ив Роше». Об этом пишет «Новая газета».

Сейчас текст уже удален с сайта.

Автором интервью стала обозначена российская журналистка и член Профсоюза журналистов Елена Вавина. В своем аккаунте Facebook она опровергла подлинность публикации. Интервью с Навальным она никогда не готовила.

В тексте интервью фейковый Навальный критиковал своих сторонников и заявлял, что Владимир Путин выиграл в противостоянии с США.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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