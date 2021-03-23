Сегодня, в 17:53

"Жить будем бедно, но стабильно": Гращенков назвал главную опасность для российской власти

Власти напрасно считают, что сумели "понять" как мыслит, живёт или хочет жить рядовой россиянин, отмечает политолог

Фото: Агентство «Москва»

В преддверии парламентских выборов участились разговоры о том, каким образом партия власти «Единая Россия» и её формальный «верховный» протекторат в лице президента Владимира Путина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и целой череды федеральных министров с громкими именами планируют вытягивать рухнувший на дно рейтинг этой политической силы.

При этом появляются и первые «звоночки» в виде попыток заигрывать с так называемым «рабочим классом». К примеру, недавнее заявление Владимира Владимировича о существовании в России именно такой прослойки, на которой и зиждется основа основ в российском государстве, фактически поставило многих в тупик.

Между тем, весь комплекс факторов и сформировавшихся вокруг предстоящих выборов и не только их тезисов, видится экспертам как предвестник принципиально новой жизни в стране. И жизнь эта, убеждены они, будет традиционно бедной, и не менее традиционно стабильной.

Алексей Венедиктов: Путину нужен полный контроль над новым парламентом

Впрочем, как отмечает политолог Илья Гращенков, власти напрасно считают, что сумели «понять» как мыслит, живёт или хочет жить рядовой россиянин, поскольку остаются оторванными от народа и даже не понимают, что это заблуждение может стать для них опасным.

«Каким власть видит своего избирателя? Образ будущего России, который постепенно складывается из заявлений чиновников правительства и программы «партии власти», вырисовывается не самый радостный, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале. – Жить будем бедно, но стабильно. Похоже, что возвращение к идеалам брежневско-андроповского СССР на фоне политического застоя, единственно понятная картина мира для нашей стареющей власти.

Даже пресловутая цифровизация – достаточно кондовая формулировка из «тамошнего времени», которая, по сути, лишь возвращает в страну тотальный контроль над личностью и её финансовыми ресурсами. Важная поправка в системе возрождаемого «совка» лишь одна – частная собственность, а вместе с ней политические и гражданские права, будут принадлежать элитам.

Подавляющее большинство опрошенных в России (83%) согласны с утверждением что политическая и экономическая элита страны не заботится о людях труда. По этому показателю, входящему в так называемый «Индекс популизма и антиэлитных настроений», РФ опережает другие страны. При этом на днях президент Путин неожиданно заявил, что власть в стране формирует некий рабочий класс, на который власть якобы опирается.

Непонятно, почему вдруг президент вспомнил об основах марксизма, а, скорее всего, научного коммунизма, но очевидно, что сегодня в России власть опирается как раз на капиталиста-олигарха, но никак не на его наёмного рабочего. Да и где эти рабочие ещё остались?

Постиндустриальное общество быстро избавляется от рабочих рук, замещая его машинами и роботами, бывший же пролетариат стремительно превращается в прекариат (без постоянной занятости и социальных гарантий). Таксисты, охранники и курьеры, пришедшие на смену рабочим, вряд ли могут быть опорой режима.

Но на этом фоне «партия власти» вынуждена выстраивать свою программу именно таким образом, чтобы аккумулировать голоса беднейшего населения, которого у нас намного больше половины. Какими бы плохими не были чиновники, однако именно они та самая «кормящая рука», кусать которую не решаются обедневшие «люди труда». Кстати, проблема работающих бедных, уникальное российское явление, так как в остальных странах бедный – значит безработный. У нас работа есть и её много, но за неё платят крайне мало, так как рынок труда давно держится на наёмных рабочих из Средней Азии.

"Единая Россия" решила защитить россиян от влияния интернета и представила "Цифровой манифест"

Бедный избиратель – это получатель льгот, фактически партия власти видит его как некоего иждивенца, которому достаточно подкинуть немного денег, поманить ароматом «борщевого набора» и пообещать покрасить лавочку во дворе. К примеру, Ура.ру опубликовал клип с весёлой песней о пользе «народной программы» партии, где избиратель устами кота якобы требует «льготы тащи!».

При том, что 80% населения получают з/п меньше 35 тыс. рублей, а остальные – около 15-20 тыс., то людей скорее интересует рост зарплат и числа вакансий, а не пособия и льготы. Кстати, на этом фоне «ЕР» ничего не предлагает сельским жителям и дачникам, которые сами обеспечивают себя «борщевым набором», торча в огороде. Понятно, что они должны быть благодарны партии за эту возможность, однако проблема сельских территорий совсем не стоит в повестке власти.

24 августа «ЕР» презентует свою «народную программу». Как в партии власти ощущают народ в целом понятно, поэтому стоит ли удивляться, что рейтинги «партии власти» находятся на историческом минимуме? Похоже, что «наверху» свято уверовали в то, что они понимают и знают как живёт простой человек, что ему нужно и как он мыслит. Это и есть сама главная опасность для власти, оторванной от народа, живущей под собою, не чуя страны».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 4 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Расследование 2 часа назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 6 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 неделю назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 31 минуту назад

В Туле коричневый Спанч-Боб, похожий на ватник, будет рассказывать детям о пожарной безопасности

Общество 32 минуты назад

"Вызов для России": Долгов прокомментировал "извинения" русских в Казахстане

Общество 56 минут назад

Кто родился 18 августа? Борис Крюк, Эдвард Нортон, Сергей Тихановский

Происшествия 1 час назад

Под Самарой 78-летний пенсионер убил грабителя в своем доме. Теперь деду грозит срок

Политика 1 час назад

Алексей Венедиктов: Путину нужен полный контроль над новым парламентом

Политика 2 часа назад

Полиция Новосибирска просит надбавку за сверхурочную работу с оппозицией

Расследование 2 часа назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 3 часа назад

В Москве в среду ожидается сильный ветер, град и ливни

Политика 3 часа назад

Талибан* объявил о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула

Политика 4 часа назад

"Единая Россия" решила защитить россиян от влияния интернета и представила "Цифровой манифест"

Общество 4 часа назад

Идущих в Госдуму единороссов посадят на карантин ради шанса увидеть Путина вживую

Политика 4 часа назад

Игнатовский - Зюганову: Цой оказался живее Ленина

Политика 5 часов назад

Эксперт назвал главные причины "бегства" США из Афганистана

Политика 5 часов назад

Сына Григория Родченкова лишили всего бизнеса в России

Политика 5 часов назад

Как будет развиваться Афганистан после прихода талибов к власти?

Общество 5 часов назад

Из СИЗО вышли все дети, решившие взорвать ФСБ в игре Minecraft. Но дело продолжается

Политика 5 часов назад

Коммуниста Бондаренко не стали снимать с выборов. Иск против него отозвали

Общество 5 часов назад

Московский депутат Елена Селькова: "Собянин уже более 10 лет кладет на москвичей"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика