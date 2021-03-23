"Жить будем бедно, но стабильно": Гращенков назвал главную опасность для российской власти
Власти напрасно считают, что сумели "понять" как мыслит, живёт или хочет жить рядовой россиянин, отмечает политолог
В преддверии парламентских выборов участились разговоры о том, каким образом партия власти «Единая Россия» и её формальный «верховный» протекторат в лице президента Владимира Путина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и целой череды федеральных министров с громкими именами планируют вытягивать рухнувший на дно рейтинг этой политической силы.
При этом появляются и первые «звоночки» в виде попыток заигрывать с так называемым «рабочим классом». К примеру, недавнее заявление Владимира Владимировича о существовании в России именно такой прослойки, на которой и зиждется основа основ в российском государстве, фактически поставило многих в тупик.
Между тем, весь комплекс факторов и сформировавшихся вокруг предстоящих выборов и не только их тезисов, видится экспертам как предвестник принципиально новой жизни в стране. И жизнь эта, убеждены они, будет традиционно бедной, и не менее традиционно стабильной.
Впрочем, как отмечает политолог Илья Гращенков, власти напрасно считают, что сумели «понять» как мыслит, живёт или хочет жить рядовой россиянин, поскольку остаются оторванными от народа и даже не понимают, что это заблуждение может стать для них опасным.
«Каким власть видит своего избирателя? Образ будущего России, который постепенно складывается из заявлений чиновников правительства и программы «партии власти», вырисовывается не самый радостный, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале. – Жить будем бедно, но стабильно. Похоже, что возвращение к идеалам брежневско-андроповского СССР на фоне политического застоя, единственно понятная картина мира для нашей стареющей власти.
Даже пресловутая цифровизация – достаточно кондовая формулировка из «тамошнего времени», которая, по сути, лишь возвращает в страну тотальный контроль над личностью и её финансовыми ресурсами. Важная поправка в системе возрождаемого «совка» лишь одна – частная собственность, а вместе с ней политические и гражданские права, будут принадлежать элитам.
Подавляющее большинство опрошенных в России (83%) согласны с утверждением что политическая и экономическая элита страны не заботится о людях труда. По этому показателю, входящему в так называемый «Индекс популизма и антиэлитных настроений», РФ опережает другие страны. При этом на днях президент Путин неожиданно заявил, что власть в стране формирует некий рабочий класс, на который власть якобы опирается.
Непонятно, почему вдруг президент вспомнил об основах марксизма, а, скорее всего, научного коммунизма, но очевидно, что сегодня в России власть опирается как раз на капиталиста-олигарха, но никак не на его наёмного рабочего. Да и где эти рабочие ещё остались?
Постиндустриальное общество быстро избавляется от рабочих рук, замещая его машинами и роботами, бывший же пролетариат стремительно превращается в прекариат (без постоянной занятости и социальных гарантий). Таксисты, охранники и курьеры, пришедшие на смену рабочим, вряд ли могут быть опорой режима.
Но на этом фоне «партия власти» вынуждена выстраивать свою программу именно таким образом, чтобы аккумулировать голоса беднейшего населения, которого у нас намного больше половины. Какими бы плохими не были чиновники, однако именно они та самая «кормящая рука», кусать которую не решаются обедневшие «люди труда». Кстати, проблема работающих бедных, уникальное российское явление, так как в остальных странах бедный – значит безработный. У нас работа есть и её много, но за неё платят крайне мало, так как рынок труда давно держится на наёмных рабочих из Средней Азии.
Бедный избиратель – это получатель льгот, фактически партия власти видит его как некоего иждивенца, которому достаточно подкинуть немного денег, поманить ароматом «борщевого набора» и пообещать покрасить лавочку во дворе. К примеру, Ура.ру опубликовал клип с весёлой песней о пользе «народной программы» партии, где избиратель устами кота якобы требует «льготы тащи!».
При том, что 80% населения получают з/п меньше 35 тыс. рублей, а остальные – около 15-20 тыс., то людей скорее интересует рост зарплат и числа вакансий, а не пособия и льготы. Кстати, на этом фоне «ЕР» ничего не предлагает сельским жителям и дачникам, которые сами обеспечивают себя «борщевым набором», торча в огороде. Понятно, что они должны быть благодарны партии за эту возможность, однако проблема сельских территорий совсем не стоит в повестке власти.
24 августа «ЕР» презентует свою «народную программу». Как в партии власти ощущают народ в целом понятно, поэтому стоит ли удивляться, что рейтинги «партии власти» находятся на историческом минимуме? Похоже, что «наверху» свято уверовали в то, что они понимают и знают как живёт простой человек, что ему нужно и как он мыслит. Это и есть сама главная опасность для власти, оторванной от народа, живущей под собою, не чуя страны».
Теги: #Путин, #"Единая Россия", #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика