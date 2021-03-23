"Жить будем бедно, но стабильно": Гращенков назвал главную опасность для российской власти

Впрочем, как отмечает политолог Илья Гращенков, власти напрасно считают, что сумели «понять» как мыслит, живёт или хочет жить рядовой россиянин, поскольку остаются оторванными от народа и даже не понимают, что это заблуждение может стать для них опасным.

«Каким власть видит своего избирателя? Образ будущего России, который постепенно складывается из заявлений чиновников правительства и программы «партии власти», вырисовывается не самый радостный, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале. – Жить будем бедно, но стабильно. Похоже, что возвращение к идеалам брежневско-андроповского СССР на фоне политического застоя, единственно понятная картина мира для нашей стареющей власти.

Даже пресловутая цифровизация – достаточно кондовая формулировка из «тамошнего времени», которая, по сути, лишь возвращает в страну тотальный контроль над личностью и её финансовыми ресурсами. Важная поправка в системе возрождаемого «совка» лишь одна – частная собственность, а вместе с ней политические и гражданские права, будут принадлежать элитам.

Подавляющее большинство опрошенных в России (83%) согласны с утверждением что политическая и экономическая элита страны не заботится о людях труда. По этому показателю, входящему в так называемый «Индекс популизма и антиэлитных настроений», РФ опережает другие страны. При этом на днях президент Путин неожиданно заявил, что власть в стране формирует некий рабочий класс, на который власть якобы опирается.

Непонятно, почему вдруг президент вспомнил об основах марксизма, а, скорее всего, научного коммунизма, но очевидно, что сегодня в России власть опирается как раз на капиталиста-олигарха, но никак не на его наёмного рабочего. Да и где эти рабочие ещё остались?

Постиндустриальное общество быстро избавляется от рабочих рук, замещая его машинами и роботами, бывший же пролетариат стремительно превращается в прекариат (без постоянной занятости и социальных гарантий). Таксисты, охранники и курьеры, пришедшие на смену рабочим, вряд ли могут быть опорой режима.

Но на этом фоне «партия власти» вынуждена выстраивать свою программу именно таким образом, чтобы аккумулировать голоса беднейшего населения, которого у нас намного больше половины. Какими бы плохими не были чиновники, однако именно они та самая «кормящая рука», кусать которую не решаются обедневшие «люди труда». Кстати, проблема работающих бедных, уникальное российское явление, так как в остальных странах бедный – значит безработный. У нас работа есть и её много, но за неё платят крайне мало, так как рынок труда давно держится на наёмных рабочих из Средней Азии.