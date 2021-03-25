"Единая Россия" решила защитить россиян от влияния интернета и представила "Цифровой манифест"

Единороссы представили «Цифровой манифест», в котором перечислены основные приоритеты государства в интернет-сфере. Документ был представлен РИА Новости заместителем секретаря генсовета «Единой России», главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном.

Манифест состоит из трех блоков: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство. Он составлен в типичном виде для подобного рода документов: размытые формулировки, старые слова о защите детей от негативной информации и никаких конструктивно новых и полезных идей.

В первом разделе говорится о недопустимости цифровой дискриминации, «тотальной цифровой слежки», важность свободы мнений в интернете и защите персональных данных россиян.

По мнению единороссов, государство не должно передавать «ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права граждан (медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд)». При этом, в документе говорится о том, что любые «внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство граждан перед законом РФ, должны быть запрещены».

Во втором разделе говорится о том, что российское цифровое пространство должно стать безопасным для пользователей, «то есть свободным от деструктивного контента, суицидных групп, школьных расстрелов, криминальной субкультуры, торговли наркотиками, ЛГБТ-пропаганды, сообществ атак на семейные и национальные ценности, экстремизма всех видов», а так же отмечают необходимость законодательных основания для моментального выявления и блокировки подобных сообществ и персональных страниц.

Последний раздел посвящен защите граждан от кибермошенничества и криминала, от цифровой дискриминации и соблюдению российского законодательства транснациональными IT-компаний.

По словам Хинштейна, манифест основан на предложениях граждан. Дальше документ планируется доработать и утвердить на президиуме генсовета партии.