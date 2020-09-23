"Лавров, а если талибы* Крым признают российским?" В сети не понимают метаний главы МИД

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится с признанием талибов* властями Афганистана, так же, как и другие страны.

«Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны», - сказал он журналистам во время пресс-подхода.

Вместе с тем он обратил внимание, что талибы* подают «обнадеживающие сигналы», в частности, заявляя о готовности не закрывать путь для чиновников, работавших при президенте Ашрафе Гани.

«Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов*, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом - с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани», - подчеркнул Лавров.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

Впрочем, в соцсетях позитив Лаврова в отношении «Талибана»* не разделяют.

«Лавров, как можно вообще признавать режим организации, которая признана в России террористической?! Здесь даже обсуждать нечего...» - уверен читатель.

«Хотел уточнить, Россия это кто? Кремль? Или граждане?» - задает риторический вопрос россиянин.

«Лавров, а если талибы* Крым признают российским?» - иронизирует москвич.

«Будьте уверены, скоро исключат из этого «списка террористов». Таковы нынче приоритеты. Только бизнес и ничего личного. Кому террористы, а кому дорогие партнёры», - предупреждает историк.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.