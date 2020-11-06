Сегодня, в 14:24

Игнатовский - Зюганову: Цой оказался живее Ленина

Политолог укорил лидера КПРФ

Фото: Global Look Press

Казалось бы, все парламентские партии из числа тех, кого принято относить к системной оппозиции, неплохо устроились в нынешней политической структуре России. Умеренная критика власти, позволяющая поддерживать определенный уровень лояльного электората, небольшое идеологическое разделение, позволяющее не отгрызать рейтинги друг у друга настолько сильно, чтобы не возникали серьезные конфликты, и скрытая лояльность к власти, позволяющая получать свое, не сталкиваясь с тем противодействием, с которыми сталкиваются несистемные оппозиционеры.

Однако есть среди этих политических сил одна, которой точно не позавидуешь, поскольку удерживаться в парламентских «чартах» ей все чаще приходится, прилагая титанические усилия и каждый раз переступая через собственные принципы, многократно задекларированные в прошлом. Речь, разумеется, о партии КПРФ.

Нужно ли вспоминать, каким было отношение компартии и церкви в далеком прошлом, и каким оно является сегодня. Что поделать, набожные пенсионеры, составляющие ядро ядерного электората коммунистов, просто не оставляют политической силе иного выбора. Вот и приходится «переобуваться». А на один из самый ярких примеров переобувания коммунистов и их лидера Геннадия Зюганова последних месяцев не так давно обратил внимание политический консультант Ярослав Игнатовский.

Эксперты подметил интересный пост на страничке Зюганова в сети микроблогов Twitter, опубликованный по случаю дня памяти известного музыканта Виктора Цоя.

«31 год тому назад ушел из жизни поэт и композитор Виктор Цой. Субкультура, которая была основана на его творчестве, является логичным противовесом культу потребления. А его песни открыли молодежи образы созидательного героизма. И сейчас мы с уверенностью можем повторить: «Цой жив!»», - пишет Геннадий Андреевич, словно специально забыв о том, что во времена СССР и безраздельной власти компартии Цой и многие другие его коллеги цензурировались так, что нынешний Роскомнадзор обзавидуется. Именно это и вызвало реакцию специалиста, отметившего, что политик «переобувается» с единственной целью – любой ценой найти новых сторонников партии, которая и без того переживает не самые лучшие времена.

«Найти сторонников любой ценой.

Понятно, что сейчас политики и партии всеми силами пытаются привлечь новых сторонников и хватаются за любой повод. Однако, делать это, грубо противореча себе (пусть и сорокалетней давности), выглядит странным и вызывает лишь недоумение.

Как мы видим, лидера КПРФ Геннадия Зюганова это не смутило, и он смело переобулся в фаната Цоя и той музыки, с которой так рьяно боролся в советское время. Ведь именно его отдел в ЦК КПСС выдавал запреты на рок-концерты и занимался цензурой творчества.

Да, сейчас время другое, и опытный политик должен поддерживать группы сторонников, которые ему выгодны в данный момент, но от пожилого партийного функционера и парламентского старожила странно слышать подобную риторику.

Надо бы Геннадию Андреевичу вспомнить фразу Цоя: "Музыка не должна призывать идти громить Зимний дворец. Её должны слушать". Хотя, где Зюганов, а где революция 1917 года. Лишь в одном он прав: Цой оказался живее Ленина», - пишет Игнатовский в своем авторском Telegram-канале.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 5 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 неделю назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 2 недели назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Политика 17 минут назад

"Единая Россия" решила защитить россиян от влияния интернета и представила "Цифровой манифест"

Общество 22 минуты назад

Идущих в Госдуму единороссов посадят на карантин ради шанса увидеть Путина вживую

Политика 50 минут назад

Эксперт назвал главные причины "бегства" США из Афганистана

Политика 57 минут назад

Сына Григория Родченкова лишили всего бизнеса в России

Политика 1 час назад

Как будет развиваться Афганистан после прихода талибов к власти?

Общество 1 час назад

Из СИЗО вышли все дети, решившие взорвать ФСБ в игре Minecraft. Но дело продолжается

Политика 1 час назад

Коммуниста Бондаренко не стали снимать с выборов. Иск против него отозвали

Общество 1 час назад

Московский депутат Елена Селькова: "Собянин уже более 10 лет кладет на москвичей"

Политика 2 часа назад

"Талибан"* заявил о намерении пустить конкурентов во власть

Происшествия 2 часа назад

Видео: В Подмосковье разбился новейший военно-транспортный самолёт Ил-112В

Общество 2 часа назад

Российский врач рассказал, что вынужден покупать лекарства для пациентов на свои деньги

Политика 2 часа назад

Дмитрий Севрюков: какие последствия могут быть у заигрывания МИД РФ с талибами

Политика 2 часа назад

Россия и талибы: эксперт назвал четыре составляющие новых отношений

Общество 3 часа назад

Американцы эвакуировали 640 афганских беженцев на одном грузовом самолете

Общество 3 часа назад

"Талибан"* объявил амнистию для всех госслужащих, чтобы они возобновили работу

Общество 4 часа назад

Британский посол остался в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать афганцев

Здоровье и дом 4 часа назад

Коронавирусом можно переболеть до 10 раз за год

Общество 5 часов назад

Главное к 17 августа: Увольнение Васильевой, победа над метро, новая реальность в Афганистане

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика