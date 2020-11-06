Игнатовский - Зюганову: Цой оказался живее Ленина

Казалось бы, все парламентские партии из числа тех, кого принято относить к системной оппозиции, неплохо устроились в нынешней политической структуре России. Умеренная критика власти, позволяющая поддерживать определенный уровень лояльного электората, небольшое идеологическое разделение, позволяющее не отгрызать рейтинги друг у друга настолько сильно, чтобы не возникали серьезные конфликты, и скрытая лояльность к власти, позволяющая получать свое, не сталкиваясь с тем противодействием, с которыми сталкиваются несистемные оппозиционеры.

Однако есть среди этих политических сил одна, которой точно не позавидуешь, поскольку удерживаться в парламентских «чартах» ей все чаще приходится, прилагая титанические усилия и каждый раз переступая через собственные принципы, многократно задекларированные в прошлом. Речь, разумеется, о партии КПРФ.

Нужно ли вспоминать, каким было отношение компартии и церкви в далеком прошлом, и каким оно является сегодня. Что поделать, набожные пенсионеры, составляющие ядро ядерного электората коммунистов, просто не оставляют политической силе иного выбора. Вот и приходится «переобуваться». А на один из самый ярких примеров переобувания коммунистов и их лидера Геннадия Зюганова последних месяцев не так давно обратил внимание политический консультант Ярослав Игнатовский.

Эксперты подметил интересный пост на страничке Зюганова в сети микроблогов Twitter, опубликованный по случаю дня памяти известного музыканта Виктора Цоя.

«31 год тому назад ушел из жизни поэт и композитор Виктор Цой. Субкультура, которая была основана на его творчестве, является логичным противовесом культу потребления. А его песни открыли молодежи образы созидательного героизма. И сейчас мы с уверенностью можем повторить: «Цой жив!»», - пишет Геннадий Андреевич, словно специально забыв о том, что во времена СССР и безраздельной власти компартии Цой и многие другие его коллеги цензурировались так, что нынешний Роскомнадзор обзавидуется. Именно это и вызвало реакцию специалиста, отметившего, что политик «переобувается» с единственной целью – любой ценой найти новых сторонников партии, которая и без того переживает не самые лучшие времена.

«Найти сторонников любой ценой.

Понятно, что сейчас политики и партии всеми силами пытаются привлечь новых сторонников и хватаются за любой повод. Однако, делать это, грубо противореча себе (пусть и сорокалетней давности), выглядит странным и вызывает лишь недоумение.

Как мы видим, лидера КПРФ Геннадия Зюганова это не смутило, и он смело переобулся в фаната Цоя и той музыки, с которой так рьяно боролся в советское время. Ведь именно его отдел в ЦК КПСС выдавал запреты на рок-концерты и занимался цензурой творчества.

Да, сейчас время другое, и опытный политик должен поддерживать группы сторонников, которые ему выгодны в данный момент, но от пожилого партийного функционера и парламентского старожила странно слышать подобную риторику.

Надо бы Геннадию Андреевичу вспомнить фразу Цоя: "Музыка не должна призывать идти громить Зимний дворец. Её должны слушать". Хотя, где Зюганов, а где революция 1917 года. Лишь в одном он прав: Цой оказался живее Ленина», - пишет Игнатовский в своем авторском Telegram-канале.