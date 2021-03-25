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Алексей Пилько: Россия и Китай начинают контрнаступление на Украине и Тайване

Открытым остаётся вопрос о том, как на это отреагируют в Вашингтоне

Фото: Минобороны РФ/Global Look Press

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который уже более семи лет вынужденно находится в России, не имея возможности вернуться на родину, снова подал голос. В этот раз беглый украинский политик выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны.

В целом, содержание выступления Виктора Фёдоровича выглядит вполне ожидаемым, более того, часть из озвученных им тезисов уже проговаривалась им, его сторонниками и Кремлём столько раз, что уже не заслуживают отдельного разбора. Как бы там ни было, но сам факт «всплытия» Януковича на поверхность может свидетельствовать о том, что это не его личная инициатива, а стратегический шаг, предпринятый Москвой в условиях масштабного геополитического провала США в Азии.

Такое мнение озвучил российский политолог Алексей Пилько. Эксперт при этом обратил внимание и на то, что одновременно с появлением видеообращения Януковича к украинцам Китай объявил о проведении военных учений у берегов Тайваня, усиливая давление на автономию и явно намекая на то, что США могут поступить с Тайбэем так же, как сделали это с Кабулом.

Более того, эти два события специалист склонен связывать, считая, что они стали скоординированным совместным контрнаступлением Китая и России на фоне провала США в Афганистане. Открытым, добавляет он, остаётся лишь вопрос о том, как на это отреагируют в Вашингтоне.

«Пока весь мир увлечённо смотрит за развитием событий в Афганистане, происходит незаметное контрнаступление Китая и России в информационном и не только поле, – пишет Пилько в своём авторском телеграм-канале. – В целом ничего удивительного: администрация Байдена дала прекрасный повод.

КНР начала масштабные военные учения у берегов Тайваня, намекая в прессе на то, что Вашингтон может сбросить как балласт не только Афганистан, но и тайбэйскую администрацию. Действительно, США в случае китайского военного давления на Тайвань окажутся перед очень непростым выбором.

Москва также сделала свой ход, опубликовав обращение бывшего украинского президента Виктора Януковича, приуроченное к 30-летию независимости Украины. Его лейтмотив – все беды, произошедшие с этой страной, случились в результате отказа от добрососедских отношений с Россией.

Не менее важно и другое: Янукович, говорит о том, что Запад всегда воспринимал укрепление российско-украинских отношений как попытку России вернуться в мировую политику в качестве полноценного игрока. И поэтому пытался торпедировать этот процесс.

Конечно, заявление Януковича является таковым лишь формально. На самом деле, это сигнал, который Москва посылает в Вашингтон. К этой категории относятся и слова бывшего украинского лидера о том, что в годы его нахождения у власти качество жизни граждан страны было на порядок выше, чем сейчас.

Этот вывод – апелляция к широким слоям украинцев, которые начинают постепенно ностальгировать о жизни до второго майдана. И своего рода намёк, что Россия может проводить более активную политику в отношении Украины, противопоставив нынешнему курсу Киева популярную идеологическую альтернативу.

Главное, впрочем, даже не в этом. А в том, что Россия и Китай начинают одновременные действия на Украине и Тайване в условиях американского провала в Афганистане. Вопрос: как будут Соединённые Штаты реагировать на скоординированную политику Москвы и Пекина в разных частях света? Он пока остаётся открытым».

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