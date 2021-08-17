Афганцы считают, что страна была отдана "Талибану"* без борьбы из-за влияния США

В Кабуле жители боятся выходить на улицу без необходимости, цены на продукты растут, полицейские не выходят на работу. Местные жители рассказали РБК как изменилась их жизнь после того, как власть в Афганистане захватили талибы*.

По словам жителя Кабула Назира Эйхласас, афганцы шокированы тем, как быстро страна оказалась в руках талибов*. «Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана «Талибану»* без всякой борьбы, и что это было сделано (руками – прим.ред.) США», – пояснил он.

«Талибы* захватили Афганистан, но пока никому не причинили вреда. Пока все спокойно. Жизнь особо не поменялась. (...) Они не хотят никого убивать», – заявил студент РУДН Ахмад Санор Накиби и добавил, что они «помиловали» военных и полицию, но люди хотят улететь в США, потому что напуганы и лишены свободы.

Местные жители также сообщили о том, что в понедельник в Кабуле никто не вышел на работу, в том числе полицейские, и вместо них сейчас работают талибы*, защищая город от мародеров. В столице не работают организации, дороги пустые и жители не покидают свои дома без крайней нужды, цены на товары поднялись из-за закрытых границ и люди просят талибов контролировать их.

Ранее в «Талибане»* заявили, что женщинам будет позволено получать образование, работать и даже выходить из дома без сопровождения мужчин. Но все это только в хиджабе. В движении пообещали избегать самосуда в обществе. Все казни вроде забивания камнями будут проводится исключительно по решению суда.

Представители захватившего власть движения также обещают, что будут стремиться к созданию правительства, в котором могли бы участвовать все афганцы, а СМИ смогут свободно критиковать действия руководителей государства.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.