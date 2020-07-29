Илья Варламов рассказал о странном поведении российских дипломатов в Афганистане

Вывод американского военного контингента с территории Афганистана сопровождается целой чередой событий, имеющих колоссальное историческое значение не только для этой страны, но и для остального мира. Формально, сегодня Афганистан превращается в территорию, полностью подконтрольную боевикам радикального движения «Талибан»*.

Буквально накануне появились сообщения о том, что талибы*, вслед за крупнейшим городом страны Кандагаром, вошли и в столицу Афганистана Кабул. Огромное количество горожан тут же ринулись покидать город, поэтому потоки беженцев в граничащие с Афганистаном страны моментально увеличились в разы.

Между тем, российские федеральные СМИ, отдельные политики и представители власти даже не пытаются оценивать вероятные последствия прихода радикальных исламистов к власти – их заботит лишь «имиджевая» составляющая проблемы. Ведь происходящее в Афганистане стало прекрасным поводом заявить о полном провале, а порой и «позорном бегстве» США из этой страны, а также обвинить Вашингтон в том, что будет происходить на территории Афганистана в ближайшем будущем.

Взять, к примеру, одну из самых ярких лоялистов Кремля в отечественных СМИ последних лет, главреда телеканала RT Маргариту Симоньян. Страница журналистки в социальной сети Facebook со вчерашнего дня в буквальном смысле пестрит гневными и эмоциональными обращениями к президенту США Джо Байдену.

Симоньян открыто обращается к главе Белого дома с вопросом о том, не считает ли он себя ответственным за будущие смерти тысяч женщин. Позднее Маргарита Симоновна опубликовала ещё один «душераздирающий» пост о том, как пытаются бежать из страны бывшие союзники «звёздно-полосатого флага», который Вашингтон «поматросил и бросил».

Примечательно, что вся эта показанная встревоженность главреда RT с указанием на то, какие зверства талибы принесут жителям Афганистана, с лёгкостью уживается с заявлениями главы МИД Сергея Лаврова, называвшего представителей «Талибана»* «вменяемыми людьми».