Вчера, в 20:06

Илья Варламов рассказал о странном поведении российских дипломатов в Афганистане

Блогер предположил, что это может свидетельствовать о доверии к террористам со стороны Москвы

Фото: Илья Варламов/Instagram

Утро в кабульском аэропорту

Вывод американского военного контингента с территории Афганистана сопровождается целой чередой событий, имеющих колоссальное историческое значение не только для этой страны, но и для остального мира. Формально, сегодня Афганистан превращается в территорию, полностью подконтрольную боевикам радикального движения «Талибан»*.

Буквально накануне появились сообщения о том, что талибы*, вслед за крупнейшим городом страны Кандагаром, вошли и в столицу Афганистана Кабул. Огромное количество горожан тут же ринулись покидать город, поэтому потоки беженцев в граничащие с Афганистаном страны моментально увеличились в разы.

Между тем, российские федеральные СМИ, отдельные политики и представители власти даже не пытаются оценивать вероятные последствия прихода радикальных исламистов к власти – их заботит лишь «имиджевая» составляющая проблемы. Ведь происходящее в Афганистане стало прекрасным поводом заявить о полном провале, а порой и «позорном бегстве» США из этой страны, а также обвинить Вашингтон в том, что будет происходить на территории Афганистана в ближайшем будущем.

Взять, к примеру, одну из самых ярких лоялистов Кремля в отечественных СМИ последних лет, главреда телеканала RT Маргариту Симоньян. Страница журналистки в социальной сети Facebook со вчерашнего дня в буквальном смысле пестрит гневными и эмоциональными обращениями к президенту США Джо Байдену.

Симоньян открыто обращается к главе Белого дома с вопросом о том, не считает ли он себя ответственным за будущие смерти тысяч женщин. Позднее Маргарита Симоновна опубликовала ещё один «душераздирающий» пост о том, как пытаются бежать из страны бывшие союзники «звёздно-полосатого флага», который Вашингтон «поматросил и бросил».

Примечательно, что вся эта показанная встревоженность главреда RT с указанием на то, какие зверства талибы принесут жителям Афганистана, с лёгкостью уживается с заявлениями главы МИД Сергея Лаврова, называвшего представителей «Талибана»* «вменяемыми людьми».

Фото: МИД РФ/Global Look Press

Не «напрягает» журналистку и тот факт, что этих жестоких террористов в Москве только в этом году официально принимали на переговорах минимум дважды. Нет в её речах и удивления по поводу того, что на фоне спешной эвакуации дипломатов всех стран мира из Кабула российское посольство решило остаться и продолжить работу в городе, захваченном теми, кто, по словам Симоньян, уже завтра повергнут страну в вопли тысяч людей, которые умрут мучительной смертью.

К слову, на последний эпизод во всей истории с вхождением талибов* в Кабул начали обращать внимание даже те коллеги Маргариты Симоньян, кого сложно назвать людьми, разбирающимися в подобных событиях и политике в целом хотя бы на среднем экспертном уровне.

Взять хотя бы известного российского журналиста, блогера-урбаниста Илью Варламова, назвавшего «странным» тот факт, что российское посольство останется и продолжит работать в Кабуле, несмотря на откровенное бегство из города дипломатов остальных стран. Блогер даже предположил, что это может свидетельствовать о доверии со стороны Москвы к тем, кого в России решением Верховного суда признали террористами.

«Мы знаем, что движение «Талибан»* в России признано террористической организацией. Но, с другой стороны, все посольства спешно эвакуируются из Афганистана, при этом наше посольство остаётся. То есть, выходит, что Россия доверяет «Талибану»*? Это для меня немного странно. Они ведь уже были у власти, уже успели показать, какой у них режим, и афганцы там сейчас напуганы, они им не верят. Но наши дипломаты им верят», – заявил Варламов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

*«Талибан» признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

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