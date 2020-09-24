Политолог Валерий Соловей о предстоящей встрече: "Меркель выполнит роль челночного дипломата"

Для Меркель это будут прощальные визиты в качестве канцлера: участвовать в предстоящих сентябрьских выборах в Бундестаг глава Германии не будет. Политолог Валерий Соловей поделился с Sobesednik.ru предположениями о повестке этих последних канцлерских визитов в Россию и Украину.

-Предстоящая встреча вряд ли говорит о сближении государств. Хотя личная встреча лидеров, безусловно, важна. Содержание этой встречи в том, что будут подведены итоги и проведена некоторая ревизия совместного российско-германского наследства. Насколько я знаю - пока это не подтверждённая информация, - Путин предполагает получить гарантии, что новое германское правительство - в той мере, в какой Меркель может на него повлиять, - не попытается вмешаться в российский транзит власти. Это его беспокойство номер один.

Германия - главный партнёр России в Европе в рамках ЕС, и не только, отношения стран традиционно, даже несмотря на историю с Крымом в 2014 году, несмотря на Украину, отличались близостью, но довольно серьёзно испортились около года назад. Не только из-за Алексея Навального, был ещё ряд других историй, которые не фигурировали в масс-медиа.

Тем не менее, посыл Германии к отношениям с Россией и, в частности, с Путиным - очень прагматичный: они хотят сохранить высокий уровень отношений. Германия хотела бы быть ключевым партнёром России после транзита власти. Доказательство тому - история с "Северным потоком": Германия отстояла свою позицию перед лицом давления ряда стран Евросоюза и НАТО - и перед лицом США. Это доказательство особого характера отношений между Россией и Германией и персонально между Путиным и Меркель. Личностное взаимопонимание между ними - есть. Хотя оно ухудшилось, и той искренности - я не говорю о "симпатиях", их, может быть, никогда и не было, - но тех искренности и доверительности, когда-то были в отношениях, сейчас нет. Сейчас на первом месте стоит прагматический момент.

Конечно же, Меркель продемонстрирует поддержку Украины, но эта поддержка не будет переходить определенные границы.Германия - противник того, чтобы Украине передавались новые системы вооружений. Немцы уверены, по результатам проведённого ими анализа, что эти вооружения непременно окажутся в руках других стран. "Не в коня корм". Немцы уверены, что отношения с Россией гораздо важнее отношений с Украиной. Наверное, Меркель сыграет роль челночного дипломата, попытавшись передать какое-то послание от Путина Зеленскому. Я думаю, они призовут Украину договариваться с Россией и не надеяться на конфронтационный стиль поведения, он не встречает понимания поддержки у Германии и ЕС. Это принципиальная позиция Германии, и Меркель, я думаю, её донесет. Дальше наверняка будет идти вопрос преемственности германской политики после формирования нового кабинета вследствие сентябрьских выборов в Бундестаг. Это будут очень важные выборы. И Россия, и Украина заинтересованы в том, чтобы прояснить для себя будущую позицию Германии.