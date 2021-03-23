Лавров назвал российские города, претендующие на летнюю Олимпиаду 2036 года

Глава МИД РФ, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая России» Сергей Лавров заявил, что сразу несколько городов в России будут бороться за право принять летние Олимпийские игры 2036 года.

В их числе совершенно точно будут Санкт-Петербург и Казань. Также допускается, что заявку может подать Ростовская область.

«Готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань», — подтвердил Лавров на встрече с представителями «Единой России» в Ростовской области, которая проходит в рамках предвыборного турне министра (цитата по «Коммерсанту»).

Глава региона Василий Голубев в ответ заверил коллегу по партии, что «Ростовская область имеет достаточный потенциал к проведению таких грандиозных соревнований», а также пообещал за ближайшие 10 лет нарастить темпы строительства спортивных объектов.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже (Франция), 2028 года — в Лос-Анджелесе (США), а 2032 года — в области Брисбена (Австралия). Все эти города получили Олимпиаду на безальтернативной основе, так как других заявок просто не было.