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Ещё одну правозащитную организацию объявили "нежелательной" в России

Зарегистрированное в Бельгии "Международное партнерство за права человека" признано в России "нежелательной организацией"

Фото: Global Look Press

Генеральная прокуратура признала бельгийскую правозащитную организацию «Международное партнерство за права человека» (International Partnership for Human Rights) «нежелательной» на территории Российской Федерации и за её пределами.

Ведомство считает, что деятельность этой структуры «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Теперь сотрудничество с ней будет грозить административным и даже уголовным преследованием.

Необходимые документы были направлены в Министерство юстиции, пишет пресс-служба Генпрокуратуры, оно должно внести IPHR в реестр «нежелательных организаций».

Как отмечает «Медиазона», с бельгийскими правозащитниками ранее сотрудничали центр «Сова» (признана Минюстом «иностранным агентом») и правозащитное объединение «Общественный вердикт» (признана Минюстом «иностранным агентом»).

Рубрика: Политика

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