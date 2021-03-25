В Верховной Раде рассказали о 10 предупреждениях Путина Киеву

Депутат украинского парламента от партии «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин высказал мнение о том, что украинские власти формально даже не понимают последствия своей политики в отношении Российской Федерации. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Один из первых месседжей российского президента Владимира Путина в адрес Киева был относительно майдана. Просто его никто не понял. Второй месседж касался Крыма, но это снова ни до кого не дошло. Третьим стал Донбасс, и снова мимо. Потом последовал Турецкий поток – все равно. Северный поток – 2. То же самое. Повышение цен на газ – ничего не изменилось в восприятии. Далее был подан иск к Украине в ЕСПЧ, статья об Украине, заявление в Организации Объединенных Наций и обвинения в незаконном преследовании оппозиционера Медведчука. А наши на все это отвечают: кому не нравится – езжайте жить в Россию», – многозначительно высказался Кузьмин.