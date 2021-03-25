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В Верховной Раде рассказали о 10 предупреждениях Путина Киеву

Украинский депутат считает, что нынешняя политика украинских властей может привести к плачевным последствиям

Фото: Global Look Press

Депутат украинского парламента от партии «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин высказал мнение о том, что украинские власти формально даже не понимают последствия своей политики в отношении Российской Федерации. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Один из первых месседжей российского президента Владимира Путина в адрес Киева был относительно майдана. Просто его никто не понял. Второй месседж касался Крыма, но это снова ни до кого не дошло. Третьим стал Донбасс, и снова мимо. Потом последовал Турецкий поток – все равно. Северный поток – 2. То же самое. Повышение цен на газ – ничего не изменилось в восприятии. Далее был подан иск к Украине в ЕСПЧ, статья об Украине, заявление в Организации Объединенных Наций и обвинения в незаконном преследовании оппозиционера Медведчука. А наши на все это отвечают: кому не нравится – езжайте жить в Россию», – многозначительно высказался Кузьмин.

Фото: Facebook
Ренат Кузьмин

При этом парламентарий задался вопросом о том, на самом ли деле украинские власти не понимают, чем все это может для них закончиться, или просто делают вид.

Стоит напомнить, немногим ранее украинский президент Владимир Зеленский называл нахождение на Донбассе людей, считающих себя русскими «большой ошибкой» и рекомендовал им уезжать в Россию. По его утверждению, Донбасс «никогда не станет русским», а «без Украины в этом регионе не будет цивилизации». 

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