Посла России в Иране вызвали в МИД из-за фотографии с коллегой из Великобритании

Глава российского посольства в Тегеране Леван Джагарян вызван на беседу в иранский МИД из-за недавней публикации совместного снимка с послом Соединенного Королевства. Такие данные приводит агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в российской дипломатической миссии.

«В рамках беседы, которая прошла в доброжелательной обстановке, иранская сторона получила исчерпывающие объяснения, которые, кроме всего прочего, уже опубликованы посольством в социальных сетях. Посол также выразил сожаление в связи с возникшим недопониманием», – подчеркнули представители российской дипмиссии в Исламской Республике.

Стоит отметить, что возмущение официального Тегерана вызвала фотография Джагаряна с главой дипломатического представительства Великобритании Саймоном Шерклиффом возле здания посольства РФ. Дипломаты на этом снимке стоят на лестнице, где в свое время делалось историческое фото лидеров США, СССР и Великобритании после знаменитой Тегеранской конференции в далеком 1943 году.

Так, Джагарян занял место Иосифа Сталина, а Шерклифф сел на место Черчилля. Сама же конференция в те годы проводилась в Тегеране после того, как союзники, встревоженные связями иранских властей с Германией, решили ввести на территорию этой страны свои войска. Эта историческая отсылка и стала причиной возмущения властей страны. Глава МИД Ирана назвал снимок неприемлемым и подчеркнул, что иранский народ не зависит от воли любых других сил, что было продемонстрировано им в рамках переговоров по ядерной программе.