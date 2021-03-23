"А ведь сколько народа поведется на предвыборные обещания ЕдРа": в сети разносят очередную плюшку от партии власти

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона – об этом говорят подготовленные правительством поправки. Госдума может принять соответствующий законопроект в октябре.

Документ рассчитан на защиту прав тех, кто хранит пенсионные накопления в НПФ и может потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. Авторы инициативы обратили внимание, что сейчас возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена и восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, однако в отдельных случаях происходят отказы.

Законопроект предлагает обязать страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Для этого, как говорится в документе, необходимо, чтобы суд признал недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.

В соцсетях восприняли эту инициативу правительства не иначе, как очередную «плюшку» перед выборами. Особенно россиян смущает, что Госдума может принять законопроект в октябре, то есть после выборов. И особенно все обратили внимание на слово «может», ведь в этом случае часто говорят «может принять, а может и не принять».

«Сколько государственные пенсионный фонд отобрал, ни одному негосударственному не снилось. Сидят, заботушки, генерят лапшу в массы. В сентябре по розовому пони, наверно, каждому наобещают. Что только "ЕдРо" не придумает перед выборами», - иронизирует читатель.

«Госдума все делает, чтобы народ понимал, как нужен этот орган. На самом деле это совсем без надобности. Они придумали уже столько законов, что не разобраться какой из них разрешает одно действие, второй запрещает. Вот и этот закон - ничего не обязывающий. Пыль в глаза. Если бы депутаты переживали за клиентов банков, то просто запретили любые переводы средств без инициативы клиента», - пишет россиянин.

«Обратите внимание ОСЕНЬЮ - это значит после выборов. Останутся всё те же депутаты, можете не сомневаться. Это как «чиновник взял взятку и пошёл в прокуратуру писать на себя заявление, чтобы его посадили», - объясняет житель столицы.

«А ведь сколько народа поведётся на эти предвыборные обещалки, не придав значения слову «могут» и т.д.», - считает пенсионер.

«Чем ближе выборы, тем чудеснее обещания», - пишет о том же житель Петербурга.

«Выборы в сентябре, а в плане законопроект в октябре. Может кто-то и поверит», - читатели единодушны во мнении, что это очередная предвыборная «плюшка».

«Лучше бы вернули незаконно отнятые пять лет во время пенсионной реформы», - замечает уралец.

«Каждый день новая «плюшка», уже не знают чем нас «порадовать» перед «выборами». Предвыборный цирк продолжается. А как те, кто не дожил до этого «счастливого» дня?» - задает риторический вопрос россиянин.

«Пенсионеры уже готовятся стать миллионерами. Главное слово в новости – «могут». После этого слова, дальше можно и не читать», - уверен читатель.

«Могут вернуть. Могут не вернуть. Какую бы еще тему поднять. Выборы же…» - ирония сквозит почти в каждом комментарии.

«Дожили. Чтобы человеку вернуть украденные свои кровные деньги нужно ждать какой-то закон. Интересно если бы выборы через три года были, поднялся ли бы вообще этот вопрос?» - риторически завершает дискуссию сибиряк.