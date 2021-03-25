Британский дипломат, сливавший данные российской разведке, задержан в Германии

Федеральное управление уголовной полиции Германии провело задержание гражданина Великобритании Дэвиса С., который обвиняется в работе на российскую разведку. Этот человек работал в посольстве Великобритании в Берлине. Арест был произведен с судебной санкции, также у «шпиона» провели обыск.

Как сообщает прокуратура ФРГ, операция по выявлению подданного британской короны, скомпрометированного связями с российской агентурой, стала совместным результатом работы спецслужб Германии и Великобритании.

Следствие полагает, что как минимум единожды в ноябре 2020 года Дэвис С. переслал документы, полученные им благодаря своей должности в британском дипломатическом представительстве агенту российской разведки. За это британец, как утверждается в релизе прокуратуры, получил деньги. Никакие данные о российском агенте или характере переданной информации не приводятся.