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Поклонская заявила, что "Крым признает Белоруссию", и обвинила Лукашенко в уходе от ответа

Политик настаивает, что Лукашенко должно волновать отношение крымчан, а не олигархов

Фото: скриншот

Наталья Поклонская

Депутат Госдумы, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала ответ президента Беларуси на вопрос о том, признает ли он Крым российским полуостровом. 

Напомним, ответ Лукашенко на прошедшей пресс-конференции был следующим

«Отвечаю публично: [признаю Крым российским,] когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. За мной дело не заржавеет»

Поклонскую это не устроило. Она обвинила его в уходе от прямого ответа и предложила политику приехать в Крым, чтобы посмотреть, как там работают люди. По ее словам, президента не должно интересовать, признает ли Крым российским местные олигархи.

«Крым признаёт Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого. Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны»

, – заявила Поклонская в эфире «Говорит Москва».

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