Красные, потому что в крови?

Не успел утихнуть скандал со Скопинским маньяком Виктором Моховым, «шефство» над которым взяла зюгановская компартия, как стало известно о жестоком убийстве, которое совершил «красный» депутат совета башкирского города Мелеуза Александр Котелевский. Он забил до смерти 38-летнего инвалида Ильфата Тухветева. Правоохранители обнаружили подозреваемого на месте преступления. Он уснул пьяным рядом с трупом жертвы. При задержании Котелевский кричал о своем статусе депутата и грозил полицейским увольнением.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа депутат Котелевский выпивал со своим знакомым Ильфатом Тухветевым. Между ними возник конфликт и коммунист несколько раз ударил товарища по голове и другим частям тела. От полученных травм Тухветев скончался. У погибшего остались вдова и двое несовершеннолетних детей 12 и 15 лет. По словам знакомых Тухветева, он был мастером-резчиком по дереву и готовил сувениры для свадьбы Котелевского, которая должна была состояться в ближайшие дни.

По информации башкирских СМИ, Котелевский входит в круг региональной команды зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. По карьерной лестнице мелеузского депутата продвигал человек Афонина, руководитель башкирского регионального отделения партии Юнир Кутлугужин.

«Мы сделали его (Котелевского – прим.ред) секретарем отделения в Мелеузе. Он прошел в горсовет. Мы возлагали на него большие надежды, отправляли его на обучение в центр обучения КПРФ в Москве. Мы с ним лично встречались, чтобы обсудить его работу на грядущих выборах в Госдуму», - рассказал журналистам Кутлугужин. Он является своего рода наместником в регионе главного кадровика КПРФ Юрия Афонина. Зампред ЦК КПРФ приложил немало усилий для укрепления позиций в Башкирии своего протеже. Например, в 2014 году башкирское реготделение КПРФ утвердило на конференции второго секретаря рескома и первого секретаря Кугарчинского райкома компартии Кутлугужина кандидатом на выборах главы Башкирии. Выбор конференции тогда жестко направлял депутат Госдумы Афонин. Перед голосованием он убеждал депутатов в том, что «это выбор ЦК КПРФ и Кутлугужин - более подходящий для ЦК кандидат». Хотя зал массово поддерживал выдвижение фермера Хасана Идиятуллина, тайное голосование с подсчетом в отдельной комнате отдало тогда 53 голоса Кутлугужину, против 27 в пользу Идиятуллина.

Впоследствии Афонин сделал своего протеже главой всех башкирских коммунистов. Кадровый состав региональной и местных ячеек таким образом также переходил под кураторство Афонина. Котелевский, разумеется, не был исключением. Показательно, что сразу после того, как стало известно об убийстве, Афонин заподозрил в сообщениях СМИ провокацию и заявил о том, что это вполне может быть «утка»: «Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, «утка» или не «утка». А сам Кутлугужин прокомментировал преступление своего протеже еще более вызывающе: "Жизнь такая штука, человек может ошибиться".

Это не первая история, когда имена креатур зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина оказываются связаны с жестокими убийствами. Накануне ЕДГ-2019 главный кадровик компартии продвигал в Народное собрание Карачаево-Черкесии лидера партии «Коммунисты России» на Северном Кавказе и депутата гордумы Черкесска Эдуарда Маршанкулова. Вместе со старшим братом Эдуард Маршанкулов проходил подозреваемым по уголовному делу об убийстве главы турфирмы «Барс» Бориса Байрамкулова. Кроме того, Эдуарда Маршанкулова в КЧР связывают с эпизодами хищения бюджетных средств, шантажом, вымогательством и тесным сотрудничеством с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, которого обвиняют в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей.

Представители КПРФ в КЧР вступили в открытый конфликт с Афониным. На отчетной конференции они заявили зампреду ЦК партии, что не будут голосовать «за бандитов», а также обвинили Афонина в бесчестности. «Кому вы хотите подлость сделать? Почему вы хотите сделать из меня предателя? Да, говорят, деньги он [Маршанкулов] даст! Не верю», — заявила черкесская коммунистка.

Первоисточник: Правда.ru