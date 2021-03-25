Эксперты поддержали предложение о переносе столицы в другой регион. Вот пять аргументов

Что произошло?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек и перенести туда столицу России.

— Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, - заявил глава Минобороны.

Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали.

— Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки, — напомнил министр.

Предложение Шойгу вызвало бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях. У инициативы нашлись сторонники, которые отметили, что решение о переносе столицы в Сибирь даст толчок к развитию региона, а также разгрузит центральную часть России от перенаселения и избыточного числа федеральных ведомств. Противники же заявляют, что частичный перенос административных учреждений в Сибирь логистически неудобен, а инициатива нуждается в серьезной проработке.

Разве это новая идея?

Предложения перенести столицу в Сибирь и распределить властные полномочия по регионам озвучивались неоднократно. Сам Шойгу говорил об этом еще в 2012 году, когда его кандидатура утверждалась на пост губернатора Подмосковья.

— Вообще, по-хорошему, многие об этом говорят, и я, наверное, один из них. Я считаю, что нам столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Мне так кажется, — говорил он. Шойгу пояснял, что это позволит прекратить отток людей из восточных регионов России.

За год до этого члены дискуссионного клуба «Валдай» представили премьер-министру Владимиру Путину доклад, в котором предложили перенести столицу или часть ее функций за Урал - например, в Новосибирск, Иркутск или Красноярск. По их мнению, такая мера способствовала бы модернизации российской экономики.

В сентябре 2010 года об этом же говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А до этого о переносе столицы в Сибирь рассуждал предприниматель Олег Дерипаска. Тогда он говорил: «Столица в Москве ведет к коррупции и излишней централизации». В качестве вариантов новой столицы он называл Красноярск и Иркутск.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин говорил, что считает правильным перенести часть федеральных органов власти в Сибирь.

— Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого местом, — отмечал Путин.

Одним из последних эту тему поднял сенатор и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.

— Если мы действительно хотим серьезно развивать страну в тех географических параметрах, в которых она существует, было бы лучше, если бы столица располагалась ближе к географическому центру страны. Возможно, это будет один из центров Западной Сибири, например, третий по величине город страны – Новосибирск, — говорил Лукин.

Почему эта идея заслуживает внимания?

Главный аргумент сторонников переноса элементов управления из федерального центра заключается в том, что московский регион попросту не справляется с нагрузкой. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, население столицы каждые десять лет растет на 1,5 млн человек из-за чего город сталкивается с «гигантской проблемой».

По состоянию на 2021 год, в Москве проживает более 12 млн человек. К этой цифре можно смело прибавить примерно 1 млн жителей Подмосковья, которые ежедневно приезжают на работу в столицу. Итого - 13 млн. Это очень много. Даже в самом крупном городе Западной Европы — Лондоне — население составляет всего 9 млн человек.

Столичные пробки стали абсолютно обыденным явлением, но его вряд ли можно назвать нормальным для комфортной жизни в мегаполисе. Перенаселенность города приводит повышению уровня загрязнения воздуха, воды и почвы, увеличению шума, износу городских инфраструктур, росту стоимости жилья и другим проблемам.

— Уже не только Москва, но и московский регион в целом перегружен и приближается к коллапсу, а прожекты в стиле пресловутой «Москва-2050» (производящей впечатление попытки собрать всю Россию уже не в 23 и не в 17, а в одну-единственную агломерацию – для сокращения издержек олигархов и роста прибылей застройщиков) вызывают нарастающий страх, - и прежде всего у самих москвичей, - пишет экономист Михаил Делягин.

Москва забирает огромное число ресурсов, людей и денег, закономерно отнимая их у других российских регионов. Если в одном месте прибыло, то в другом - убыло.

Сибирь же богата своими природными ресурсами - там сосредоточено огромное количество общероссийских запасов, в том числе нефть и торф, каменный и бурый уголь, природный газ, железные, медно-никелевые руды, асбест, графит и поваренная соль. Специалисты говорят, что региону необходимо создавать условия для запуска полного цикла производств. Это в свою очередь приведет к росту экономики, а значит - к улучшению благосостояния людей.

— Этот проект своим масштабом и дерзостью привлечет крупнейших инвесторов мира. Штаб-квартиры возведенные в этих новых столицах крупнейших отечественных и зарубежных корпораций будут обеспечивать постоянный темп развития всего центра страны, - считает директор Международного Института новейших государств Алексей Мартынов.

Строительство мегаполисов в Сибири даст мощный толчок для развития региона, говорят сторонники этой идеи. В настоящий момент в Сибири реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты - например, КИП «Енисейская Сибирь», в реализации которого принимает участие более 60 компаний. Его итогом должно стать создание в макрорегионе более 70 тыс. новых рабочих мест; поступление 528 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

Также реализация проекта повлечет увеличение оборотов субъектов малого и среднего предпринимательства на 250%, устойчивый рост прямых иностранных инвестиций. Воплощение в жизнь планов, озвученных Шойгу, может привести к развитию научно-промышленного кластера в РФ, что положительно отразится на экономике страны.

— Как американист скажу – США всегда перезапускали свою экономику за счет крупных инфраструктурных проектов. <…> Мое мнение таково – нужно не бояться масштабных инфраструктурных проектов, когда они имеют четкое экономическое обоснование. Идея, предложенная Сергеем Шойгу, поможет развить регионы, привлечет новые источники финансирования, а в последствии будет способствовать перемещению части федеральных управленческих структур (как это было в ЮАР или Швейцарии, где несколько городов столичного статуса), - полагает политолог-американист Сергей Судаков.

Перенос властных полномочий в регионы – не редкость в новейшей истории. Одним из самых известных примеров является смена в 1960 году столицы Бразилии с Рио-де-Жанейро на специально построенный для этого город Бразилиа. На постсоветском пространстве прецедент в 1998 году создал Казахстан – тогда столицей республики вместо Алма-Аты стала Астана (ныне Нур-Султан). Но были еще и более ранние успешные примеры. В 1923 году столицу сменила Турция вместе Стамбула ею стала Анкара - город с населением всего в 35 тыс. человек (сегодня там проживают около 5 млн граждан). Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин приводит и другие успешные примеры - Швейцарии и ЮАР.

— Да что там говорить, наше разделение управленческого функционала между Москвой, Питером и, отчасти, даже Сочи — медицинский факт и, чем больше будет таких точек, тем проще будет управляться с «дальними регионами», - пишет Мухин.

Стоит учитывать и положительный российский опыт. Так, в 2008 году Конституционный суд сменил место дислокации, переехав из Москвы в Санкт-Петербург. И многие юристы и адвокаты с одобрением отнеслись к этому решению. В Северную столицу не так давно переехала и одна из главных компаний страны - Газпром.

— Такое перераспределение социальной и административной нагрузки по всей территории и централизация центра целесообразно не только с точки зрения рационального управления, но и экономически обоснованно с точки зрения современных вызовов стоящих перед величайшей страной в мире в среднесрочной перспективе, - отмечает Мартынов.

По мнению сторонников идеи, в ближайший период многие федеральные министерства и ведомства, а также высшие институты государственной власти переместятся в центр страны в новые мегаполисы. Тем самым, разгрузив и без того переполненный столичный регион. Жители которого наконец смогут вздохнуть с облегчением.