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"Пиши пропало": россияне задали Путину неудобные вопросы

Глава государства поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов "низкодоходных групп" населения

Фото: Global Look Press

Как и предполагали многочисленные эксперты, перед выборами в Госдуму российские власти занялись тем, чем, по большому счету, должны заниматься все время – служить во благо государства, народа и их благосостояния. Так, одной из ключевых тем предстоящей предвыборной кампании, как считают эксперты, на фоне падения рейтингов власти и нарастания общественного недовольства по самым разным причинам, будет сделана борьба с бедностью в стране.

Подтверждением этой теории уже стало недавнее заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в правительстве прорабатывают план, который позволит сократить количество бедных россиян в два раза. Разумеется, какой-то пафосной и демонстративно-показательной борьбы с бедностью федеральный центр пока не устроил. Все выглядит обыденно и просто, но существует предположение о том, что работа в этом направлении в ближайшие дни будет только усиливаться.

К ней, к слову, уже подключился и лично российский президент Владимир Путин. Как пишут СМИ, глава государства поручил Кабмину организовать регулярный мониторинг доходов «низкодоходных групп» населения. Причем это поручение носит официальный характер – соответствующий документ уже обнародован на сайте Кремля.

В его тексте, к слову, говорится, что президент поручил федеральным министрам организовать постоянный мониторинг доходов низкодоходных групп российских граждан и, в случае возникновения такой необходимости, обеспечить дополнительные меры социальной поддержки, чтобы не допустить снижения доходов данной категории людей, а напротив, обеспечить их рост. Доклад по итогам проделанной работы правительство должно представить президенту уже 1 ноября текущего года, а далее отчитываться об этом каждые шесть месяцев.

Сложно как-то критиковать исходящие от президента социальные инициативы, особенно если они направлены на то, чтобы жизнь самых бедных российских семей действительно стала немного лучше. Проблема лишь в том, что представители высшей власти в стране начинают активно работать в этом направлении преимущественно перед выборами. По крайней мере, так считают сами россияне, оставившие в адрес президента огромное количество нелестных комментариев в социальных сетях. В них президенту задают весьма неудобные вопросы.

«А лет 20 назад нельзя было это сделать?»;

«А раньше этого не нужно было делать? Все были бы богаты и счастливы»;

«Очень жаль, что правительство до сегодняшнего дня этим не занималась. Естественно, теперь жизнь поменяется. Ура, товарищи! Ха-ха»;

«Пиши пропало. Если президент просит сдержать цены на бензин, значит скоро взвинтят, если президент просит зафиксировать цену на продовольствие – ждите повышение цены на продукты. Если просит мониторить доходы бедных граждан, значит добивать будут или в тюрьму»;

«Для повышения доходов населения надо сначала воровство прекратить. Пересажать половину чиновников и всех олигархов. Но на это Путин не пойдет»;

«То обещания даёт, то поручения правительству, а воз и ныне там», – пишут граждане в социальных сетях. 

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