Владелец "Тольяттиазота" грозит России "вторым делом ЮКОСа"

Два года назад живущий в США основной владелец ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай вместе с четырьмя сообщниками был заочно приговорен к 8,5-9,5 годам лишения свободы за хищение продукции предприятия. Его также обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77,3 млрд руб. ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – его миноритарному акционеру «Уралхиму», что Махлай демонстративно отказывается делать и по сей день.

Приговор был подтвержден апелляционной инстанцией и вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Махлай прилагал значительные усилия, чтобы избежать выплаты компенсации и спрятать украденные из ТоАЗа активы, но также проиграл, а экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов, главное доверенное лицо, ответственное в том числе за коррупционное прикрытие схем по незаконному выводу денег с ТоАЗа, недавно отправился в колонию строгого режима на 7,5 лет за попытку дать взятку Верховному суду РФ. Сам Махлай является фигурантом нескольких новых уголовных дел – СКР возбуждены и расследуются дела об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ).

Положение Махлая, привыкшего через свою коррупционную сеть контролировать чиновников, правоохранителей и судей, стало отчаянным. Поэтому он начал кампанию давления на российские власти в СМИ, пытаясь перевести свое дело из чисто уголовной в политическую плоскость. Сам Махлай уже не раз выступал в прессе со скандальными интервью, в которых критиковал российские власти за коррумпированность, давал поучения генпрокурору и грозил России международными судами.

Чтобы поддержать свою кампанию давления, Махлай в очередной раз заказал статьи у одиозного конспиролога Михаила Хазина, уже несколько десятилетий заявляющего о скором крахе доллара и призывавшего устроить геноцид украинцев. Махлай уже не раз прибегал к услугам Хазина, и в этот раз конспиролог не придумал ничего принципиально нового. Он попытался представить ситуацию вокруг ТоАЗа как попытку рейдерского захвата со стороны миноритарного акционера «Уралхима», который был признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. И якобы, хоть Махлай все суды проиграл в России, он выиграл все суды на Западе. Не сегодня, так завтра, пишет Хазин, это приведет к тому, что «экспорт ТоАЗа будет арестован» в международных судах, а Россия получит новое «дело ЮКОСа». Здесь явный намек на предъявленные бывшими акционерами ЮКОСа в международных судах многомиллиардные иски к России. Вслед за Махлаем Хазин поливает грязью российские суды, где, по его словам, «даже читать не умеют» и принимают якобы заведомо несправедливые решения.

Тем временем в отношении самого Хазина некоторое время назад было возбуждено уголовное дело о клевете, по которому ему грозит реальный срок.

С подачи Махлая Хазин пытается приравнять дело ТоАЗа к делу ЮКОСа, между которыми в реальности нет ничего общего. Михаил Ходорковский действительно финансировал оппозицию, «скупал» действующих депутатов и открыто заявлял о попытках смены государственного строя в России. Но гражданин США Сергей Махлай к российской политике никакого отношения не имел и не имеет, и его дело – случай банального воровства и уклонения от налогов, помноженных на коррупцию. С политикой дело ТоАЗа не связывает ничего, кроме мудреных предположений конспирологов типа Хазина. Поскольку в судах вина Махлая и его подельников была полностью доказана огромным объемом документов, переписки и свидетельских показаний, последняя лазейка для него – прикинуться жертвой политических репрессий.

Все надежды бенефициаров «Тольяттиазота», таким образом, связаны с международными судами, о которых пишет Хазин. Они якобы с легкостью выигрывают в зарубежных судах, что грозит России серьезными международными проблемами. Известно, что Махлай уже подал два иска против России в ЕСПЧ, но об их движении пока ничего не известно.

Поэтому все, что Махлаю остается – это блефовать и давить на российские госорганы с помощью заказных публикаций СМИ, пытаясь представить свое дело как политическое. Но никакой политики в нем нет, зато есть масса уголовных дел, за которые рано или поздно придется отвечать перед законом.