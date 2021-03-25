Шауль Ариэли: "Разделить Израиль на два государства, а Иерусалим – на два города"

Серьезные намерения или популизм?

– Новое правительство Израиля говорит об укреплении связей с властями Палестины. Это настоящее стремление или популизм?

– Это – настоящее стремление. И оно отвечает интересам Израиля. Сильная палестинская власть, поддерживающая сотрудничество в сфере безопасности, очень важна для Израиля. Кроме того, альтернатива на Западном берегу – это ХАМАС, что весьма неблагоприятно для Израиля.

– Насколько имеет смысл такое сближение сегодня? Каковы перспективы у нынешнего руководства Рамаллы?

– Статус палестинской администрации сегодня находится на самом низком уровне. Без изменения политики Израиля и США он может рухнуть в пользу ХАМАСа и независимых политических деятелей.

– До сих пор израильская левая общественность не слишком апеллировала к русскоязычному сообществу. Издание Атласа на русском языке можно ли считать обращением к «русскому миру»?

– Понимаете, арабо-израильский конфликт – одна из самых острых тем, как внутри израильского общества, так и в общении израильтян с внешним миром. Очень важно, чтобы и «русский мир» мог стать частью этого, общественно-значимого дискурса. Моя цель – донести до широкой общественности факты и точные данные в историческом контексте, для понимания не только современного процесса в Израиле, но и природы национальных конфликтов в мире. Атлас написан на иврите и помимо русского переведен на английский, арабский, немецкий, французский и выйдет на испанском языке. Он издан пока только в Израиле, но электронную версию на всех языках любой может скачать бесплатно на сайте Института Трумэна, Еврейского университета и на моем веб-сайте.

– Алия (массовая репатриация евреев из СССР – ред.) 90-х привезла с собой многие традиции и привычки бывшего Советского Союза, в том числе, высокомерие и презрение по отношению к национальным меньшинствам, который «русские» перенесли на арабов Израиля. Даже предвыборная кампания премьер-министра Нетаньяху строилась, в том числе, на таком отношении к арабам. Что-то может их сблизить?

– В будущем, возможно. Русские и арабы могут найти взаимные и общие политические интересы. Например, чтобы обуздать ультраортодоксальные и религиозные партии, отстаивать светский характер государства.

К тому же необходимо понимать, что жить в мире, где каждый народ имеет право на самоопределение – выгодно и безопасно.

– Что получит мир в обмен на решение арабо-израильского конфликта?

– Региональную стабильность, которая предотвратит влияние радикальных исламских элементов, обширную территорию для экономического развития.