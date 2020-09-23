Из России выслан эстонский дипломат, пытавшийся выведать планы РФ в Арктике

Консул Эстонии Март Лятте был объявлен персоной нон-грата из-за того, что пытался узнать у гражданина России данные материалов закрытого характера, передает ТАСС.

ЦОС ФСБ сообщило, что мужчина заведомо знал, что документы, о которых с россиянином вел речь Лятте, имеют закрытый характер. В том числе в них ведется речь о планах России в Арктике.

В итоге служба безопасности сегодня публикует видео задержания эстонца. Сотрудник посольства был выслан из России в Эстонию по решению МИД РФ.

В ответ Эстония без пояснений выслала из страны третьего секретаря посольства России в республике.