Премьер-министр Британии Джонсон пообещал Тихановской деньги

Премьер британского парламента Борис Джонсон сегодня провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Как отмечает официальный сайт правительства Великобритании, премьер-министр в разговоре с Тихановской заявил, что считает действия президента Александра Лукашенко не соответствующими демократическим принципам. Также Джонсон пообещал финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси.

«Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, утроив финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу в этом году»

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