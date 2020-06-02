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Премьер-министр Британии Джонсон пообещал Тихановской деньги

Переводы "гражданскому обществу" Беларуси будут утроены

Фото: Global Look Press

Светлана Тихановская

Премьер британского парламента Борис Джонсон сегодня провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Как отмечает официальный сайт правительства Великобритании, премьер-министр в разговоре с Тихановской заявил, что считает действия президента Александра Лукашенко не соответствующими демократическим принципам. Также Джонсон пообещал финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси.

«Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, утроив финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу в этом году»

, – сообщается на официальном сайте государства.

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