Премьер-министр Британии Джонсон пообещал Тихановской деньги
Переводы "гражданскому обществу" Беларуси будут утроены
Премьер британского парламента Борис Джонсон сегодня провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Как отмечает официальный сайт правительства Великобритании, премьер-министр в разговоре с Тихановской заявил, что считает действия президента Александра Лукашенко не соответствующими демократическим принципам. Также Джонсон пообещал финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси.
«Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, утроив финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу в этом году»
, – сообщается на официальном сайте государства.
It was a great honour to welcome the very courageous @Tsihanouskaya to Downing Street today.— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 3, 2021
The United Kingdom stands with her and the Belarusian people in supporting democracy, human rights and the rule of law in Belarus. pic.twitter.com/hMZyWMqC9O
Теги: #джонсон, #Тихановская, #протесты в Беларуси, #Беларусь, #Лукашенко
Рубрика: Политика