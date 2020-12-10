В "Единой России" не считают "поражением" утрату конституционного большинства в Думе

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что у партии нет конкретных задач на предстоящих 19 сентября выборах в нижнюю палату парламента. Единороссам, по его словам, будет достаточно «большинства» в Госдуме.

«Мы рассчитываем на поддержку наших граждан, а результат — это большинство в Государственной думе», — приводит слова Неверова ТАСС. Что конкретно он имел в виду, не уточняется: дело в том, что простым большинством в ГД считается результат от 50% мандатов, но есть также понятие «конституционного большинства», который сейчас партия власти обладает — для этого нужно собрать две трети всех депутатских кресел.

На наводящий вопрос Неверов ответил, что не стоит расценивать потенциальную потерю партией власти конституционного большинства как «поражение»: «При чем здесь поражение? Это ваша субъективная оценка и мнение», — сказал он одному из журналистов.

Он также заявил, что в задачи «Единой России» входит не достижение конкретных результатов на выборах, а чтобы «в нашей стране все было хорошо, люди жили лучше и страна развивалась».