"Позвонил Путин, сказал, что надо перезагрузить здравоохранение": Проценко объяснил, как оказался задействован в выборах

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что решил принять участие в выборах в Госдуму для того, чтобы помочь «перезагрузить» систему здравоохранения – с такой просьбой к нему обратился Владимир Путин.

Напомним, первоначально, в середине июня Проценко говорил, что не собирает выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах. Однако уже 19 июня он вошел в первую пятерку федерального списка «Единой России». Позже он объяснил, что принял такое решение после звонка Владимира Путина.

Проценко рассказал, что в течение последних трех-четырех месяцев коллеги предлагали ему участвовать в выборах, но он говорил, что это не его «история».

«Но, конечно, когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история с политикой и началась», – заявил Проценко.

На вопрос, хочет ли он стать депутатом, Проценко прямо не ответил.

«Я ставлю вопрос немножко иначе. Я хочу поменять и помочь перезагрузить систему здравоохранения. Где я буду находиться – в этом кабинете или у постели больного – это вторично. Если есть возможность влиять и участвовать в правильном изменении системы здравоохранения – место значения не имеет. Важна здравая идея, важна команда, и важно, чтобы нас – медиков – слышали», – пояснил он в интервью РБК.