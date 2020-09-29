Станислав Белковский: "Что будет с "Северным потоком 2" после ухода Меркель?"

Канцлер Ангела Меркель никогда не считалась большим другом России, - уверен Станислав Белковский. - И в отличие от своего предшественника Герхарда Шредера, Меркель всегда была настроена к Владимиру Путину весьма критически. Просто германо-российские отношения давно уже стоят особняком в Европе: тут и наследие реальной политики Вилли Брандта, и какой-то отголосок Второй мировой войны (итоги которой требуют от Германии быть подчеркнуто лояльной России как правопреемнице СССР), и т.д. Подоробнее - в видео Sobesednik.ru