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Станислав Белковский: "Что будет с "Северным потоком 2" после ухода Меркель?"

Канцлер Германии всегда была настроена к Путину критически

Канцлер Ангела Меркель никогда не считалась большим другом России, - уверен Станислав Белковский. - И в отличие от своего предшественника Герхарда Шредера, Меркель всегда была настроена к Владимиру Путину весьма критически. Просто германо-российские отношения давно уже стоят особняком в Европе: тут и наследие реальной политики Вилли Брандта, и какой-то отголосок Второй мировой войны (итоги которой требуют от Германии быть подчеркнуто лояльной России как правопреемнице СССР), и т.д. Подоробнее - в видео Sobesednik.ru

Теги: #Белковский

Рубрика: Политика

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