"Путин для Запада – идеальный правитель РФ": Скурлатов сделал громкое заявление

Не успели отшуметь гневные выпуски политических ток-шоу на российском федеральном телевидении после скандального интервью американского президента Джо Байдена, в котором он нетактично «угукнул» в ответ на вопрос журналиста о том, «считает ли он российского коллегу Владимира Путина убийцей», как глава Белого дома выдал новое нелестное высказывание в адрес Владимира Владимировича, которое, вне всяческих сомнений, будут активно обсуждать в ближайшие недели в самых разных кругах.

Произошло это во время визита Байдена в офис главы Национальной разведки Соединенных Штатов, когда американский лидер назвал президента России «опасным человеком с нефтью и ядерным оружием», у которого, кроме этого, ничего нет.

«Путин знает, что у него есть настоящие проблемы, и это, как мне кажется, делает его еще более опасным. Путин сидит на экономике, у которой есть только нефть и ядерное оружие, и ничего больше», – заявил Джо Байден.

Впрочем, подобная риторика для американских властей с приходом в Белый дом Джо Байдена стала уже нормой. Об этом, к слову, обязательно напомнят ведущие российских федеральных каналов в итоговых политических выпусках на ближайших выходных. Куда интересней тот факт, что, говоря о Путине как об «опасном» лидере, потенциальном «противнике» и в других негативных тонах, а также выстраивая стратегию, в рамках которой ведется активная борьба против российского лидера, Запад, вероятнее всего, ведет скрытую игру. По крайней мере так считает соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов. По его словам, новые высказывания Байдена о Путине – «туфта», поскольку на самом деле Путин является идеальным правителем России для Запада.

«Просят дать комментарий по поводу высказываний президента США Джо Байдена о Путине как об «опасном персонаже, владеющем ядерным оружием и нефтью». Если коротко – туфта для лохов. Путин для Запада идеальный правитель России, поскольку он не нуждается в сильной, независимой и богатой стране-конкуренте. Подробнее я об этом уже рассказывал.

Разумеется, с Крымом Запад промахнулся. Хотя отдельные аналитики и политологи считают, что полуостров специально позволили «съесть» Путину, по аналогии с тем, как Ирак в свое время захватил Кувейт. Дескать, высшего уровня политический развод для создания комбинации «вывода» действующего главы государства из игры. Воздержусь здесь от комментариев, но обращу внимание на тот факт, что Соединенным Штатам и Европе выгодно держать Россию в подвешенном состоянии, лишив ее субъектности.

Впрочем, в этом мире все далеко не так просто, тем более что он полон трансформаций и скрытых движений, которые понятны лишь узкому кругу посвященных лиц. Но все должны понимать: слабая Россия – мечта для всех ее соседей, поскольку законы Дарвина еще никто не отменял. И в «политической пищевой цепочке» жертвами всегда становятся слабые», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.