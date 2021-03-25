"Дело явно не в вирусе": Гращенков о решении Собянина отменить перчаточный режим

Судя по всему, власти продолжают работать над подготовкой к выборам. По крайней мере, именно с предстоящим сентябрьским голосованием многие политологи связывают тот факт, что российские чиновники начали делать осторожные заявления об улучшении эпидемиологической ситуации, отменять действовавшие прежде ограничения и меньше давить на население в попытках вынудить его вакцинироваться.

Разумеется, определённые движения в сторону пропаганды вакцинации есть, однако выглядят они довольно топорно, а порой и вовсе вызывают негативную реакцию со стороны населения. Как бы там ни было, в последние дни сложилась тенденция на показательное улучшение обстановки, поскольку, отмечают эксперты, федеральный центр за два месяца до выборов опасается нарастания общественного недовольства и открытого конфликта граждан с властями.

Так, сегодня было снято ещё одного ограничения, ранее действовавшего в Москве. Столичный градоначальник Сергей Собянин официально объявил об отмене в городе обязательного ношения перчаток в транспорте и общественных местах.

Причины этого попытался разъяснить российский политолог Илья Гращенков.