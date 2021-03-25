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"Дело явно не в вирусе": Гращенков о решении Собянина отменить перчаточный режим

Авторитет столичных властей и без того невысок, а отмена перчаточного режима вряд ли поможет поднять его перед выборами, считает политолог

Фото: Алексей Бычков/Global Look Press

Судя по всему, власти продолжают работать над подготовкой к выборам. По крайней мере, именно с предстоящим сентябрьским голосованием многие политологи связывают тот факт, что российские чиновники начали делать осторожные заявления об улучшении эпидемиологической ситуации, отменять действовавшие прежде ограничения и меньше давить на население в попытках вынудить его вакцинироваться.

Разумеется, определённые движения в сторону пропаганды вакцинации есть, однако выглядят они довольно топорно, а порой и вовсе вызывают негативную реакцию со стороны населения. Как бы там ни было, в последние дни сложилась тенденция на показательное улучшение обстановки, поскольку, отмечают эксперты, федеральный центр за два месяца до выборов опасается нарастания общественного недовольства и открытого конфликта граждан с властями.

Так, сегодня было снято ещё одного ограничения, ранее действовавшего в Москве. Столичный градоначальник Сергей Собянин официально объявил об отмене в городе обязательного ношения перчаток в транспорте и общественных местах.

Причины этого попытался разъяснить российский политолог Илья Гращенков.

"Давно пора было отменить.": в сети обсуждают отмену перчаточного режима в Москве

«А разве кто-то носил перчатки на улице и в общественном транспорте? Очевидно, что доля "перчаточников" составляла статистическую погрешность. И вот, с сегодняшнего дня в Москве официально отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах. Маски не отменены, их продолжат носить на подбородках и доставать мятыми из карманов на кассах магазинов.

«Наденьте маску при оплате, а то у нас указ мэра», – часто бормочут продавцы и покупатели на пару секунд натягивают кусок ткани на любую случайную область лица.

Интересно, зачем мэрия отменила то, что и так не работало, да ещё и так помпезно? Собянин отчитался о новых успехах в борьбе с пандемией, хотя ещё пару недель тому назад вроде бы планировал вводить локдаун и QR-коды. Авторитет столичных властей и без того невысок, а отмена перчаточного режима, который никто не соблюдал, вряд ли поможет поднять рейтинги власти перед выборами. В то же время, отменять ношение масок московская администрация пока не готова.

Не исключено, что предприятия, специализирующиеся на выпуске средств индивидуальной защиты, ещё не окупились в полной мере, но не исключено, что мэрия не готова ещё к настолько явно сдаче экстренных полномочий. Впрочем, дело явно не в вирусе, в противном случае население носило бы макси чуть выше зоны воротника, да и менялись бы они чаще, чем раз в несколько недель или даже месяцев», – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.

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