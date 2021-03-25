"Давно пора было отменить.": в сети обсуждают отмену перчаточного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.

«В последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений», - сказано в блоге Собянина.

Тем не менее мэр призвал москвичей продолжать носить маски для защиты органов дыхания в общественных местах.

«Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», - подчеркнул он.

В заключение он попросил непривитых горожан вакцинироваться.

В соцсетях по уже сложившейся традиции россияне вновь нелестно высказались обо всех противоковидных действиях мэра.

«Давно пора было отменить. Ни в одной стране мира их не носили. Потому что это не только бесполезно, но ещё и вредно для самих рук. Хотя перчатки и так никто не носил за редким исключением», - пишет читатель.

«Читайте законы. Обязывали ВСЕХ, в местах, где обязаны носить маски, были обязаны и перчатки. НО никто в здравом уме не носил, кроме бабулек. Так как люди разумные, отличаются от Собянина умом и сообразительностью. И смогли найти данные по вирусу, и понять, что через кожу он не проникает. А перчатки? Собянин пробовал пару часиков в них поездить, по жаре?» - задает риторический вопрос россиянин.

«Вот его колбасит. То ввожу, то отменяю. Ситуация улучшилась что ли? Открыли границы с курортами Турции, сразу вспышки пошли. Сейчас из Египта прилетит. Из Индии пришло. А он говорит, что ситуация стабилизировалась. Так и будет – разрешаем-запрещаем. Только когда этого нужно будет», - предполагает москвич.

«Это всего лишь предвыборное «просветление». А сразу после выборов ситуация «резко ухудшится». Наверняка, а то еще митинговать пойдут», - вторит предыдущему комментатору следующий.

«Ну да, выборы на носу, пора плетку спрятать и пряники доставать», - пишет читатель.

«Никто не говорит, что плохо, то что отменили перчатки. Народ просто смеется над всеми этими телодвижениями Собянин. Перчатки и так не носили почти все, кого не обязывали, а он щедро отменяет», - рассуждает еще один житель столицы.

«Наконец-то ему рассказали, что вирус через кожу не проникает?» - уточняет пенсионер.

«Уважаемые, ответьте, интересно, а как наши любимые чинуши разных сословий, катаются в Европу и Америку? Ведь наши вакцины не признаны там», - звучит напоследок риторический вопрос.