"Без ЕСПЧ, похоже, не обойдется": в сети обсуждают жалобу КПРФ в защиту Грудинина

КПРФ подала жалобу в Верховный суд в связи с исключением директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил сайт компартии.

В обращении коммунистов, опубликованном на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии названо «необоснованным и незаконным», нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.

«Прошу признать пункт 1 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.07.2021 №30/258-8 об исключении из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва кандидата Грудинина Павла Николаевича, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» (№3, общефедеральная часть) незаконным и отменить, принять меры к восстановлению нарушенных прав», - говорится в жалобе, подписанной председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.

В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли «два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ». Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.

«Грудининым представлены в Центральную избирательную комиссию РФ надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года, которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности", - говорится в жалобе.

Также в Компартии заявили, что ЦИК «проигнорировал» письмо замглавы Федеральной налоговой службы Андрея Бударина, поступившее в комиссию 22 июля, о том, что по состоянию на 22 июля текущего года у Грудинина отсутствуют открытые счета в иностранных компаниях.

«Информация, предоставленная Генеральной прокуратурой РФ, о том, что Грудинин П.Н. владеет 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе, противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной...

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ЦИК РФ представлены не заверенные надлежащим образом документы международной коммерческой компании, которые не могут считаться достоверными», - отмечается в жалобе.

В соцсетях подачу коммунистами жалобы в Верховный суд поддержали, но уверены, что потом все равно придется подавать жалобу и в Европейский суд по правам человека.

«Молодцы! У Грудинина реальные документы в защиту того, что он прав, а у другой стороны - донос бывшей жены и «филькина грамота» без подписей и печатей», - поддерживает Грудинина читатель.

«Вот только суд в нашей стране, к сожалению, зависит от власти, поэтому решение предсказуемо», - пишет россиянин.

«Ну и что? Для того, чтобы подать жалобу в ЕСПЧ, нельзя пройти мимо Верховного суда – это обязательная процедура», - объясняют ему.

«Бездоказательные, клеветнические обвинения в преступлениях - это настоящее преступление», - считает пенсионер.

«Ждем развязки. Запасаемся попкорном. Похоже, до нее еще далеко», - как бы намекает на длительность этого сериала житель столицы.