Гомельский суд признал оппозиционный канал "Белсат" экстремистским
Также беларусов запугали штрафами и арестами за репосты из сообществ этого СМИ
Официальный телеграм-канал МВД Беларуси сообщил, что 27 июля информационные ресурсы оппозиционного медиа «Белсат» были признаны экстремистскими.
Проверку ресурса проводило главное управление по борьбе с организованной преступностью в МВД Гомельской области Беларуси.
Пресс-служба МВД напомнила, что распространение информации от источников, признанных экстремистскими наказывается административной ответственностью в виде штрафа или ареста.
Ранее двух журналисток телеканала «Белсат» приговорили к двум годам заключения за стримы с акции протеста. Их признали организаторами антигосударственного мероприятия.
Напомним, еще в конце 2020 года в Беларуси лишили лицензии портал Tut.by, освещавший массовые протесты против бесконечного правления Александра Лукашенко. В мае сайт был заблокирован.
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Рубрика: Политика