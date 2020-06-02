Вчера, в 23:59

Гомельский суд признал оппозиционный канал "Белсат" экстремистским

Также беларусов запугали штрафами и арестами за репосты из сообществ этого СМИ

Фото: Коллаж: Global Look Press, Telegram МВД Беларуси

Официальный телеграм-канал МВД Беларуси сообщил, что 27 июля информационные ресурсы оппозиционного медиа «Белсат» были признаны экстремистскими.

Проверку ресурса проводило главное управление по борьбе с организованной преступностью в МВД Гомельской области Беларуси.

Пресс-служба МВД напомнила, что распространение информации от источников, признанных экстремистскими наказывается административной ответственностью в виде штрафа или ареста.

Ранее двух журналисток телеканала «Белсат» приговорили к двум годам заключения за стримы с акции протеста. Их признали организаторами антигосударственного мероприятия.

Напомним, еще в конце 2020 года в Беларуси лишили лицензии портал Tut.by, освещавший массовые протесты против бесконечного правления Александра Лукашенко. В мае сайт был заблокирован.

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