Вчера, в 23:39

Тихановская не хочет становиться президентом Беларуси

Экс-кандидат в президенты призналась, что в глубине души так и не стала политиком

Фото: Global Look Press

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская дважды ответила, что не видит себя в роли руководителя государства. Об этом она заявила в интервью порталу RTVi.

По ее словам, появляются новые лидеры, которым люди верят и они могут выйти на политическую арену. 

«Я думаю, что я могла бы быть полезна в будущем государстве, но не в качестве руководителя. Я могу быть, мне кажется, может быть, моральным авторитетом»

, – цитирует издание экс-кандидата в президенты Беларуси. 

Ранее Светлана Тихановская объявила себя победительницей президентских выборов в Беларуси и отказалась признавать данные ЦИКа. Официальное ведомство заявило, будто на выборах вновь победил Александр Лукашенко с более чем 80% голосов. А официальный результат Тихановской составлял около 10%.

Политик покинула страну, когда начались массовые репрессии в связи с протестами. Сейчас она находится в Литве. В Беларуси на нее завели уголовное дело о руководстве экстремистским формированием.

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