"Надеть рубище и что-то съесть": депутат прокомментировал цифру о 50 миллионах бедных в России

– То есть Росстат считает только тех, кто за гранью.

– Такова их методика. Европейские же методики, которые у нас стали перенимать, но в очень искаженном варианте, исходят из медианного дохода населения. Там смотрят, какая доля людей получает доходы ниже этого показателя. Например, если верить Росстату, то средняя зарплата в РФ примерно 40-45 тысяч рублей. В европейских странах сделали бы так: вычли бы из этого 40% и посмотрели бы, сколько людей живет на доходы меньше 26 тысяч. И тогда цифра была бы уже совершенно другая, потому что ниже этого порога живут десятки миллионов людей.

– Зато понятно, откуда берутся представители среднего класса с 17 тысяч рублей.

– В наших методиках отсутствуют многие статьи расходов: ремонт бытовой техники, образование детей и даже сотовая связь, без которой в современном мире невозможно существовать. Получается история из разряда, что человеку нужно надеть овчину, рубище и что-то съесть. И если он все это может – он не бедный. Сегодняшние параметры бедности появились в 90-х и индексировались по методикам, не понятным никому. Никто не знает, почему у нас затраты на еду считаются именно так: корнеплоды столько-то, мясо столько-то. Какие корнеплоды и какое мясо? Это дает превосходные возможности для манипуляций.