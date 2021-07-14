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"Надеть рубище и что-то съесть": депутат прокомментировал цифру о 50 миллионах бедных в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на минувшей неделе заявил, что число бедных в России как минимум 50 миллионов человек.

То есть, немного меньше половины всего населения страны. Обсуждаем ситуацию с заместителем руководителя фракции эсеров в Госдуме Олегом Шеиным.

– По версии Росстата, бедных в России 18,5 миллионов человек. Откуда такие расхождения?

– Вопрос в том, по какой методике считают бедных. Давайте отталкиваться не от цифр, а от системы.

. Действующая методика правительства никакого отношения к бедности не имеет в принципе. Она мерит число людей, которые живут за чертой выживания. То есть, берется физиологический минимум. К нему по очень куцей формуле плюсуются затраты на коммунальные услуги, одежду и т. д. Получается 11 тысяч рублей. И говорится: для проживания необходима эта сумма. А тех людей, у которых нет и этого – 18 миллионов. Как они выживают, мы не знаем, но вот.

– То есть Росстат считает только тех, кто за гранью.

– Такова их методика. Европейские же методики, которые у нас стали перенимать, но в очень искаженном варианте, исходят из медианного дохода населения. Там смотрят, какая доля людей получает доходы ниже этого показателя. Например, если верить Росстату, то средняя зарплата в РФ примерно 40-45 тысяч рублей. В европейских странах сделали бы так: вычли бы из этого 40% и посмотрели бы, сколько людей живет на доходы меньше 26 тысяч. И тогда цифра была бы уже совершенно другая, потому что ниже этого порога живут десятки миллионов людей.

– Зато понятно, откуда берутся представители среднего класса с 17 тысяч рублей.

– В наших методиках отсутствуют многие статьи расходов: ремонт бытовой техники, образование детей и даже сотовая связь, без которой в современном мире невозможно существовать. Получается история из разряда, что человеку нужно надеть овчину, рубище и что-то съесть. И если он все это может – он не бедный. Сегодняшние параметры бедности появились в 90-х и индексировались по методикам, не понятным никому. Никто не знает, почему у нас затраты на еду считаются именно так: корнеплоды столько-то, мясо столько-то. Какие корнеплоды и какое мясо? Это дает превосходные возможности для манипуляций.

Рубрика: Политика

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