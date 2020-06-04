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«Пора выслать Собянина за рубеж»: депутат Госдумы сделал громкое заявление

Московскому мэру опять досталось

Фото: Global Look Press

О парадоксальности действий и высказываний представителей российской власти, особенно тех, кто имеет непосредственное отношение к администрированию санитарных мер в условиях борьбы с пандемией, начали говорить уже давно. Проблема, в основном, кроется в резкой смене настроений у ответственных за противоэпидемиологические меры в стране, поскольку вектор развития ситуации, судя по их действиям и словам, в России меняется как нигде больше.

Среди основных действующих лиц, как правило, глава Минздрава Михаил Мурашко, премьер Мишустин и кремлевское руководство, причем, критику в свой адрес приходилось выслушивать не только президенту Путину, но и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову с их мантрами о «добровольной вакцинации» на фоне попыток властей принудить как можно большее число привиться всеми возможными способами. Но больше всех на этом поприще выделяются мэр Москвы Сергей Собянин и вся столичная администрация. Хотя бы потому, что российская столица является пионером едва ли не во всем, начиная от введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, заканчивая введением кодов и неоднозначной риторикой.

Причем, обращать внимание на эти парадоксы начали уже не только обозреватели и эксперты, но и довольно видные политические деятели. К примеру, депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков на фоне новостей о закрытии ковидного госпиталя в подмосковном парке «Патриот» (об этом ранее объявил губернатор МО Воробьев – прим.) решил и сам высмеять работу столичных властей в этом направлении. Причем, речь, казалось бы, о Подмосковье, но досталось опять Собянину.

«Вот как! Еще вчера в больницах практически не было мест, сплошные ограничения, а теперь планируют закрывать. Хотя бы паузу взяли между одним враньем и другим. Раз, и волны словно не бывало.

Пора выслать Собянина за рубеж в качестве гуманитарной помощи. А то у них там за границей сплошные карантины и локдауны. А у нас немного попугали вирус QR-кодами и все – как рукой сняло, больница уже пустая. За границей такого специалиста-вирусолога с руками оторвут», - иронизирует Лысаков в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Собянин

Рубрика: Политика

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