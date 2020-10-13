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Зыгарь – о здоровье Путина: хотел бы обратить внимание на один любопытный момент

В прошлом году отдельные эксперты стали намного чаще поднимать тему о здоровье российского президента Владимира Путина

Фото: Скриншот Youtube

2020 год привнес целый ряд изменений в повестку, особенно во внутрироссийскую. Причиной тому стала, разумеется, пандемия коронавирусной инфекции, в рамках которой в стране сложилась ситуация, обнажившая массу слабых мест действующей политической системы по самым разным аспектам как внутреннего, так и внешнего взаимодействия.

А еще в том же 2020 году отдельные эксперты стали намного чаще поднимать тему о здоровье российского президента Владимира Путина. И если беспокойство о состоянии Владимира Владимировича, как человека из группы риска в условиях эпидемии (все-таки главе государства на тот момент было уже 67 лет), было вполне объяснимым, то отдельные слухи, и вовсе, не поддавались никакой логике. Доходило до откровенного абсурда с распространением слухов, граничащих с какой-то фантастикой, пересказывать их в очередной раз нет никакого смысла.

Тем более, что российский лидер впоследствии довольно легко эти слухи опроверг. Глава государства перестал отсиживаться в бункере, провел ряд важных встреч и мероприятий, а весной этого года даже вакцинировался от COVID-19. С тех пор дискуссия о состоянии первого лица в государстве как-то поутихла, но отдельные ее отголоски изредка все-таки дают о себе знать. Особенно «переживают» о здоровье Путина украинские СМИ и эксперты.

Так, известный журналист Дмитрий Гордон во время интервью с российским писателем и журналистом, бывшим главредом телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем, не упустил возможности в очередной раз об этом поговорить. «Ходят слухи, что у Владимира Путина присутствуют определенные проблемы со здоровьем. Как выдумаете, это всего лишь слухи?» - с показной серьезностью поинтересовался он у собеседника.

На что Зыгарь вполне ожидаемо ответил, что в целом не обладает такой информацией. Зато предложил обратить внимание на один «любопытный», как он выразился, момент.

«Я вот точно этого не знаю. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание на один любопытный момент: в моей книге есть несколько историй о том, как Путин просто исчезал, как он просто пропадал на несколько месяцев. Такое было как минимум несколько раз – в том отрезке, который я изучал. Это очень странные периоды в истории России, когда вдруг его как бы нет, и возникает вакуум, а подчиненные движутся как бы наощупь, угадывая, как бы не наследить и как бы все сделать правильно, чтобы Путин, когда вернется, все это одобрил», – отметил Зыгарь.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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