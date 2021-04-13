"У Пескова часы дороже, чем взятка этого "нищеброда": в Сети обсуждают двухмесячный арест главы ГИБДД Ставрополья

Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Напомним, что полицейский, в чьем доме обнаружили дорогущий ремонт и ставшие уже нарицательными золотые унитазы, проходит по делу о взятках на общую сумму 19 миллионов рублей.

Как уточнил прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин, пятерых фигурантов заключили под стражу, двоих отправили под домашний арест, одному в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.

Как заявлял на суде Сафонов, он сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.

По версии следствия, начальник управления ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна и инертных материалов пропуска для передвижения по Ставрополью. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства. Общая сумма полученных средств превысила 19 миллионов рублей, что позволило квалифицировать деяние как получение взятки в особо крупном размере. По этой статье УК Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

В соцсетях историю с Сафоновым продолжают активно обсуждать.

«В 37-ом году его дело уже рассмотрела бы тройка и в этот же день лоб зеленкой намазала. А в Китае так же и в наши дни», - напоминает россиянин.

«У Пескова часы за 37 миллионов, а тут взятка на 19 миллионов. Пфф, подумаешь «нищеброд», - иронизирует читатель.

«Даст взятку и будет на свободе», - грустно предполагает москвич.

«Не пора ли ГИБДД назад в ГАИ переименовать с такими сотрудниками?» - пишет пенсионер.

«Путину все это досталось от банды Ельцина и беспредела 90-х, Раньше они вообще были неприкасаемыми, кто помнит, тот знает. Сейчас их хоть сажают регулярно на нары», - находится среди комментаторов защитник президента.

«Вот вам короткий анекдот 80-х годов в тему: «Проклятое царское правительство - не могло запасти мяса на 70 лет вперед!» - отвечают ему.

«Тут самого Колокольцева гнать надо в шею, вообще распустил органы, превратил всю полицию в преступную группу», - считает петербуржец.

«Как будто в соседних областях не творится такое же, все знают, но Фемида глаза закрыла», - считает читатель.

«Не мог этого он сделать! Это все ему подкинули и унитазы подстроили!» - иронизирует россиянин.

«Не делился. А скорее всего, перестал делиться. Поэтому все это - очередная показуха. Просто кому-то большому дорогу переехал...» - объясняет профессор.

«Только конфискация всего имущества исправит ситуацию», - считает студент.

«Надо с такими поступать просто - виновен, значит, описывают все имущество, вклады и т.д. у всей семьи. Оценивают, рассчитывают средний их доход. И сколько «лишних» миллионов набежит, на столько лет пускай и садятся. Естественно, с полной конфискацией и без права на амнистию», - предлагает россиянин.