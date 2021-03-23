Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому
21 июля московские кандидаты Новых людей поехали подавать документы на выдвижение в Госдуму
Кандидаты и сторонники партии отправились в избиркомы на самокатах, велосипедах, скейтбордах. Всего более 60 человек.
Первым в бирюзовой колонне стартовал лидер московского списка телепродюсер и общественный деятель экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.
– Сегодня я на велосипеде, чтобы показать, что в политике не нужно изобретать велосипед. Что ко всему нужно относиться проще. На машинах у нас прежние депутаты катаются. Пришло время новых. Пришло время это поменять, – отметил Сангаджи Тарбаев.
Напомним, что партия «Новые люди» зарегистрирована 1 марта 2020 года. В прошлом году кандидаты от партии прошли в четыре региональных парламента. На выборах в Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское Заксобрания партия набрала 7-8%. А на выборах в гордуму Томска и вовсе взяла 15%, обойдя некоторые парламентские партии.
В 2021 году партия «Новые люди» участвует в выборах в Госдуму РФ. Кандидаты партии будут в более чем 30 регионах России. Партия снова намерена сделать ставку на людей, известных своей волонтёрской, благотворительной и другой общественно полезной деятельностью.
– То, как Новые люди доставляют документы в ТИКи, ярко демонстрирует – даже в самых традиционных вопросах могут быть новые решения. Поэтому Новые люди нужны в Госдуме, – сказал в напутственном слове лидер партии Алексей Нечаев.
Напомним, что партия «Новые люди» зарегистрирована 1 марта 2020 года. В прошлом году кандидаты от партии прошли в четыре региональных парламента. На выборах в Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское Заксобрания партия набрала 7-8%. А на выборах в гордуму Томска и вовсе взяла 15%, обойдя некоторые парламентские партии.
В 2021 году партия «Новые люди» участвует в выборах в Госдуму РФ. Кандидаты партии будут в более чем 30 регионах России. Партия снова намерена сделать ставку на людей, известных своей волонтёрской, благотворительной и другой общественно полезной деятельностью.
Теги: #Новые люди, #Госдума, #Выборы в Госдуму, #Москва
Рубрика: Политика