Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому

Кандидаты и сторонники партии отправились в избиркомы на самокатах, велосипедах, скейтбордах. Всего более 60 человек.

Первым в бирюзовой колонне стартовал лидер московского списка телепродюсер и общественный деятель экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

– Сегодня я на велосипеде, чтобы показать, что в политике не нужно изобретать велосипед. Что ко всему нужно относиться проще. На машинах у нас прежние депутаты катаются. Пришло время новых. Пришло время это поменять, – отметил Сангаджи Тарбаев.