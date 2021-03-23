Сегодня, в 15:15

Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому

21 июля московские кандидаты Новых людей поехали подавать документы на выдвижение в Госдуму

Кандидаты и сторонники партии отправились в избиркомы на самокатах, велосипедах, скейтбордах. Всего более 60 человек.

Первым в бирюзовой колонне стартовал лидер московского списка телепродюсер и общественный деятель экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

– Сегодня я на велосипеде, чтобы показать, что в политике не нужно изобретать велосипед. Что ко всему нужно относиться проще. На машинах у нас прежние депутаты катаются. Пришло время новых. Пришло время это поменять, – отметил Сангаджи Тарбаев.

Напомним, что партия «Новые люди» зарегистрирована 1 марта 2020 года. В прошлом году кандидаты от партии прошли в четыре региональных парламента. На выборах в Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское Заксобрания партия набрала 7-8%. А на выборах в гордуму Томска и вовсе взяла 15%, обойдя некоторые парламентские партии.

В 2021 году партия «Новые люди» участвует в выборах в Госдуму РФ. Кандидаты партии будут в более чем 30 регионах России. Партия снова намерена сделать ставку на людей, известных своей волонтёрской, благотворительной и другой общественно полезной деятельностью. 

– То, как Новые люди доставляют документы в ТИКи, ярко демонстрирует – даже в самых традиционных вопросах могут быть новые решения. Поэтому Новые люди нужны в Госдуме, – сказал в напутственном слове лидер партии Алексей Нечаев.

Напомним, что партия «Новые люди» зарегистрирована 1 марта 2020 года. В прошлом году кандидаты от партии прошли в четыре региональных парламента. На выборах в Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское Заксобрания партия набрала 7-8%. А на выборах в гордуму Томска и вовсе взяла 15%, обойдя некоторые парламентские партии.

В 2021 году партия «Новые люди» участвует в выборах в Госдуму РФ. Кандидаты партии будут в более чем 30 регионах России. Партия снова намерена сделать ставку на людей, известных своей волонтёрской, благотворительной и другой общественно полезной деятельностью. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 2 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Политика 30 минут назад

"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

Общество 1 час назад

Китайские власти запретили подросткам вести прямые эфиры и делать из себя звезд

Общество 1 час назад

СК опроверг данные о завершении психиатрической экспертизы "казанского стрелка"

Политика 1 час назад

Александр Проханов: Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист

Общество 1 час назад

"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге

Происшествия 2 часа назад

На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Общество 2 часа назад

МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете, первый российский авиадвигатель и таинственный «Шах и мат»

Общество 2 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Происшествия 2 часа назад

"Сказал, что он бог и все сошло с рук, так что ли?" В Сети в шоке от новости, что Галявиев признан невменяемым

Политика 2 часа назад

"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Здоровье и дом 3 часа назад

Китайские школьники не смогут пойти в школу, если вся их семья не будет вакцинирована

Политика 3 часа назад

Журналист провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья

Общество 3 часа назад

"Только этого нам не хватало": россияне испугались возможного попадания оспы обезьян в Россию

Общество 4 часа назад

Северокавказские регионы оказались лидерами по росту числа разводов в России

Общество 4 часа назад

Аналитик рассказал, что не так с расследованием о 29 млн переболевших ковидом россиян

Общество 5 часов назад

"Казанский стрелок", убивший 9 человек в гимназии, признан невменяемым

Общество 5 часов назад

В России второй день подряд менее 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество 6 часов назад

Власти Москвы опровергли наличие вакцины Эпивак в пунктах вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика