"Проведите лучше честные выборы, чем безопасные": Турчаку врезали за очередную непонятную инициативу
Секретаря генсовета "Единой России" стало слишком много в публичном пространстве и это раздражает людей
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в преддверии выборов в Госдуму продолжает активничать. То он вдруг решит контролировать цены на овощи, хотя мог легко это делать все пять лет после предыдущих выборов, но почему-то, скорее всего из-за личной скромности, не решался, то теперь предложил подписать другим партиям соглашение за безопасные выборы.
Это соглашение подразумевает проведение предвыборной кампании с соблюдением всех антиковидных норм, сокращение очных мероприятий и перевод их в онлайн.
– Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее - безопасность наших граждан, – вспомнил Турчак.
В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса, потому что главная цель - защита здоровья россиян. Помимо этого, в партии считают, что тема COVID-19 и борьбы с пандемией почему-то не должна использоваться в предвыборных кампаниях.
«О коронавирусе и вакцинации должны говорить врачи и специалисты. Недопустимы непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях, использование домыслов и непроверенных фактов - всего того, что может привести к усугублению эпидемиологической ситуации», - говорится в заявлении.
В соцсетях, естественно, от таких нововведений у людей сразу же просыпается поток иронии.
«Если так опасно на выборах, так зачем их организовывать? Безопасней назначать депутатов. Это будет и демократично и практично!» - намекнули Турчаку.
«Есть! А я всё думал, как они будут выкручиваться из ситуации. Так что, теперь легко можно будет отсечь всех не привитых, ну, или загнать выборы в онлайн...» - понимает, куда может подуть ветер этого соглашения россиянин.
«Они лучше бы честные выборы провели! – призывает читатель. - Опять начинает муссироваться тема ковида и двух-трех дневного голосования, когда каждый пенек ежесуточно будет находиться под контролем «ЕдРа».
«ЕдРо» - самая «вирусная» партия. Спасём Россию от вируса! Все на прививочные (избирательные) пункты. Скажем дружно: нет вирусу!» - призывает антагонист «единороссов».
«Вот больше всего вымораживает их якобы «забота», главное для них здоровье граждан… Ну чего тапки смешить? Всю заботу они показывают на протяжении 20 лет и последние годы в частности! Это и повышение пенсионного возраста, и НДС, и еще о-о-очень много «заботливых» пакостей», - отмечает москвич.
«Когда придете на безопасные выборы не забудьте про «никогда не повысится пенсионный возраст», «мозги надо поменять, а не Конституцию», «вакцинация сугубо добровольна»... Не ошибитесь!» - призывает человек, внимательно записывающий тезисы президента.
«Заметьте, не честные, а безопасные. И камер не будет на выборах - все ради безопасности. Мы так и поняли», - иронизирует читатель.
«Безопасные выборы? 3 дня на подтасовку, отмена видеонаблюдения на выборах, еще что-то мутят...» - не понимает новых телодвижений партии власти россиянин.
«А без подписания «соглашения» безопасные выборы вообще никак?» - задает риторический вопрос пенсионер.
Теги: #Турчак, #"Единая Россия", #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика