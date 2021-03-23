"Проведите лучше честные выборы, чем безопасные": Турчаку врезали за очередную непонятную инициативу

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в преддверии выборов в Госдуму продолжает активничать. То он вдруг решит контролировать цены на овощи, хотя мог легко это делать все пять лет после предыдущих выборов, но почему-то, скорее всего из-за личной скромности, не решался, то теперь предложил подписать другим партиям соглашение за безопасные выборы.

Это соглашение подразумевает проведение предвыборной кампании с соблюдением всех антиковидных норм, сокращение очных мероприятий и перевод их в онлайн.

– Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее - безопасность наших граждан, – вспомнил Турчак.

В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса, потому что главная цель - защита здоровья россиян. Помимо этого, в партии считают, что тема COVID-19 и борьбы с пандемией почему-то не должна использоваться в предвыборных кампаниях.

«О коронавирусе и вакцинации должны говорить врачи и специалисты. Недопустимы непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях, использование домыслов и непроверенных фактов - всего того, что может привести к усугублению эпидемиологической ситуации», - говорится в заявлении.

В соцсетях, естественно, от таких нововведений у людей сразу же просыпается поток иронии.

«Если так опасно на выборах, так зачем их организовывать? Безопасней назначать депутатов. Это будет и демократично и практично!» - намекнули Турчаку.

«Есть! А я всё думал, как они будут выкручиваться из ситуации. Так что, теперь легко можно будет отсечь всех не привитых, ну, или загнать выборы в онлайн...» - понимает, куда может подуть ветер этого соглашения россиянин.

«Они лучше бы честные выборы провели! – призывает читатель. - Опять начинает муссироваться тема ковида и двух-трех дневного голосования, когда каждый пенек ежесуточно будет находиться под контролем «ЕдРа».

«ЕдРо» - самая «вирусная» партия. Спасём Россию от вируса! Все на прививочные (избирательные) пункты. Скажем дружно: нет вирусу!» - призывает антагонист «единороссов».

«Вот больше всего вымораживает их якобы «забота», главное для них здоровье граждан… Ну чего тапки смешить? Всю заботу они показывают на протяжении 20 лет и последние годы в частности! Это и повышение пенсионного возраста, и НДС, и еще о-о-очень много «заботливых» пакостей», - отмечает москвич.

«Когда придете на безопасные выборы не забудьте про «никогда не повысится пенсионный возраст», «мозги надо поменять, а не Конституцию», «вакцинация сугубо добровольна»... Не ошибитесь!» - призывает человек, внимательно записывающий тезисы президента.

«Заметьте, не честные, а безопасные. И камер не будет на выборах - все ради безопасности. Мы так и поняли», - иронизирует читатель.

«Безопасные выборы? 3 дня на подтасовку, отмена видеонаблюдения на выборах, еще что-то мутят...» - не понимает новых телодвижений партии власти россиянин.

«А без подписания «соглашения» безопасные выборы вообще никак?» - задает риторический вопрос пенсионер.