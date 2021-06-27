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"Обнулился сам – обнули друзей": в Cети шутят над законопроектом Путина о возрасте маршалов

Президент хочет лично решать, кому и сколько служить в высших военных чинах

Фото: mskagency.ru

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий заключать с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельного возраста нахождения на военной службе, новый контракт. Его срок действия будет устанавливаться решением президента. Законопроект опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» установлен предельный срок пребывания на военной службе для высших офицеров - 65 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении», - говорится в пояснительной записке.

В соцсетях законопроект президента оценили и даже в шутливой форме предположили, в связи с чем он вдруг возник.

«Обнулился сам – обнули друзей. Это прямо какая-то мания обнуления», - шутит россиянин.

«Теперь в Министерстве обороны будет нормой маразм и деменция… А еще возрастет производство экзоскелетов и слуховых аппаратов», - ироничен москвич.

«Да, согласен, деменцию никто не отменял. Они должны уйти в 65 и, в виде исключения, некоторые в 70, но не более того. Зачем нам старпёров плодить?», - соглашается с предыдущим комментатором следующий.

«Короче, будут служить до гробовой доски!» - категоричен пенсионер.

«А генеральш наоборот надо в 40 лет на пенсию гнать и обновлять кадровый состав почаще», - шутит читатель.

«Вероятно, кадров нет. Из-за демографической ямы. Все умерли. Никто не родился. Остались одни золотые мундиры с сединой», - грустно иронизирует подполковник.

«Зря он это сделал. Очевидно, что опыт очень важен, но должна быть смена. В истории битвы выигрывали генералы далеко не пенсионного возраста. Лучше бы продумали механизм перевода таких людей в статус советников на некоторый срок для должностей, которые они занимали. А ротация кадров необходима, чтобы потом разом не обезглавить войска», - есть и серьезные комментарии по теме.

«Все в этой истории гораздо прозаичнее. Просто одному известному военачальнику по старому закону пора бы уже на пенсию, но дружба с Путиным не даст так просто уйти», - намекает на кого-то читатель.

Теги: #Путин, #Армия

Рубрика: Политика

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