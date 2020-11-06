Объединятся ли коммунисты с эсерами?

- Я тот человек, который лично в 2011 году предлагал уважаемому Зюганову выдвигать объединённых кандидатов по одномандатным округам. И это предложение не было поддержано. В прошлом и в 2016 году в Астрахани мы предлагали точно такое же объединение по одномандатным округам, и в этом году мы тоже его предлагали. В прошлом году был достигнут некий промежуточный результат с объединёнными кандидатами по 6 округам в городскую думу Астрахани. За вычетом этого единичного эпизода, КПРФ всегда отвергала любую модель сотрудничества. Прилепин абсолютно прав, когда говорит: граждане, вы вроде там собрались за социализм бороться – при этом вы делаете всё, чтобы на выборах победила «Единая Россия». По одномандатным округам у «единороса» - 40% голосов, у КПРФ и «Справедливой России» - 22-23%. И «единорос» побеждает. Мы предлагаем: давайте посмотрим, кто сильней, и обеспечим сильных объединённых кандидатов – а вы говорите нам: не надо. Значит, вам нужна не победа на выборах, а какие-то другие ценности.

- Как КПРФ обосновывает отказ?

- Спросите у них. В Астрахани они это обосновывают тем, что им не нравится Шеин. Чем им не нравится Шеин, неизвестно, вразумительно объяснить они не могут. Миронов им не нравится, Прилепин им не нравится.

- То есть, все основные лица вашей партии. Может быть, КПРФ не доверяет «СР», считая её партией-«спойлером»?

- В Астрахани у СР голосов традиционно больше чем у КПРФ. На выборах 2016 года за «Справедливую Россию» было 22%, за КПРФ – 14%. Возникает вопрос: кто спойлер? В Якутске были выборы мэра города – «Единая Россия» набрала 42%, «СР» - 39%, КПРФ – значительно меньше. По-моему,7,8%. И именно этих голосов тогда не хватило для победы очень сильному кандидату от «СР» для победы. Логично говорить, что партия-спойлер отрицает альянс, объединения, политические договорённости, общие задачи. Её задача – не обеспечить победу социального блока, а сохранить место в составе парламента и при этом обеспечить победу «Единой России».

- Как вы видите объединение партий? Какой будет идеологическая платформа?

- Идеологическая платформа – социализм. К тому же, у партий нет конфликта избирателей. Избиратели говорят: ребята, объединяйтесь. Есть только местные различия. Где-то может быть хорошая, боевитая организация КПРФ и слабая организация «СР». Страна большая, во всех регионах своя специфика. Объединение позволило бы выступить единым фронтом и вобрать наиболее хорошие кадры. За левые ценности в России голосует порядка 35- 40% избирателей. Даже «Яблоко», «Родина» и «Пенсионеры России» занимают где-то социальную повестку. Мы видим определённую «ёмкость» взглядов людей и ценностей, которую надо заполнять. Ответственные политические силы обязаны начать процесс объединения.

- Вы упомянули о недоверии к Прилепину – впрочем, как и недоверии к Миронову. Но всё-таки, если бы с предложением объединения выступало главное и старейшее лицо партии – может быть, доверия было бы больше?

- Мне кажется, вопрос не в доверии, а в желании. У КПРФ нет никакого желания обсуждать этот вопрос, собирать рабочую группу и т.д.

- Если объединение вновь не состоится, как «СР» видит своё будущее на сентябрьских выборах?

- Сентябрьские выборы – это не будущее, а настоящее. Мы стремимся выйти на вторую позицию. В идеале – на первую. Но силы не равны, это мы все тоже понимаем. Есть некий элемент серьёзной общественной усталости и неверия в возможность перемен. Это данность, в которой мы находимся. Очевидно, что на фоне неспособности части коллег договориться о сотрудничестве, странно говорить о том, что «Единая Россия» откатится на вторые строчки.

- В КПРФ кто-нибудь симпатизирует предложениям объединиться с «СР»?

- В их руководстве есть адекватные, здравые люди, которые разделяют такую точку зрения. Я их знаю.

- Вы можете назвать этих людей?

- Нет. Это означало бы, что я вмешиваюсь в чужой монастырь и стравливаю людей в этой организации: мол, у вас есть негодяи, а есть хорошие люди. Но я этих людей знаю.

Другого мнения об инициативах Прилепина придерживается политолог Александр Кынев.