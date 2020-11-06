Объединятся ли коммунисты с эсерами?
Сопредседатель «эсеров» Захар Прилепин снова предложил КПРФ объединиться со «Справедливой Россией». Почему это так нужно «СР» и не нужно коммунистам?
Последнее предложение, напомним, прозвучало от Прилепина в июне, тогда он даже попытался по-товарищески заскочить с этой идеей на съезд коммунистов, где его, как выяснилось, не ждали. Теперь политик и писатель предложил Зюганову провести 19 августа, в символичную дату появления ГКЧП и крушения Советского Союза, пресс-конференцию и озвучить на ней наконец планы о создании после выборов в Госдуму «левой» коалиции, а затем – объединённой партии, готовой "взять власть на всех уровнях". «Собеседник» попросил прокомментировать настойчивые инициативы Прилепина члена Центрального совета партии «Справедливая Россия – за правду» Олега Шеина.
- Я тот человек, который лично в 2011 году предлагал уважаемому Зюганову выдвигать объединённых кандидатов по одномандатным округам. И это предложение не было поддержано. В прошлом и в 2016 году в Астрахани мы предлагали точно такое же объединение по одномандатным округам, и в этом году мы тоже его предлагали. В прошлом году был достигнут некий промежуточный результат с объединёнными кандидатами по 6 округам в городскую думу Астрахани. За вычетом этого единичного эпизода, КПРФ всегда отвергала любую модель сотрудничества. Прилепин абсолютно прав, когда говорит: граждане, вы вроде там собрались за социализм бороться – при этом вы делаете всё, чтобы на выборах победила «Единая Россия». По одномандатным округам у «единороса» - 40% голосов, у КПРФ и «Справедливой России» - 22-23%. И «единорос» побеждает. Мы предлагаем: давайте посмотрим, кто сильней, и обеспечим сильных объединённых кандидатов – а вы говорите нам: не надо. Значит, вам нужна не победа на выборах, а какие-то другие ценности.
- Как КПРФ обосновывает отказ?
- Спросите у них. В Астрахани они это обосновывают тем, что им не нравится Шеин. Чем им не нравится Шеин, неизвестно, вразумительно объяснить они не могут. Миронов им не нравится, Прилепин им не нравится.
- То есть, все основные лица вашей партии. Может быть, КПРФ не доверяет «СР», считая её партией-«спойлером»?
- В Астрахани у СР голосов традиционно больше чем у КПРФ. На выборах 2016 года за «Справедливую Россию» было 22%, за КПРФ – 14%. Возникает вопрос: кто спойлер? В Якутске были выборы мэра города – «Единая Россия» набрала 42%, «СР» - 39%, КПРФ – значительно меньше. По-моему,7,8%. И именно этих голосов тогда не хватило для победы очень сильному кандидату от «СР» для победы. Логично говорить, что партия-спойлер отрицает альянс, объединения, политические договорённости, общие задачи. Её задача – не обеспечить победу социального блока, а сохранить место в составе парламента и при этом обеспечить победу «Единой России».
- Как вы видите объединение партий? Какой будет идеологическая платформа?
- Идеологическая платформа – социализм. К тому же, у партий нет конфликта избирателей. Избиратели говорят: ребята, объединяйтесь. Есть только местные различия. Где-то может быть хорошая, боевитая организация КПРФ и слабая организация «СР». Страна большая, во всех регионах своя специфика. Объединение позволило бы выступить единым фронтом и вобрать наиболее хорошие кадры. За левые ценности в России голосует порядка 35- 40% избирателей. Даже «Яблоко», «Родина» и «Пенсионеры России» занимают где-то социальную повестку. Мы видим определённую «ёмкость» взглядов людей и ценностей, которую надо заполнять. Ответственные политические силы обязаны начать процесс объединения.
- Вы упомянули о недоверии к Прилепину – впрочем, как и недоверии к Миронову. Но всё-таки, если бы с предложением объединения выступало главное и старейшее лицо партии – может быть, доверия было бы больше?
- Мне кажется, вопрос не в доверии, а в желании. У КПРФ нет никакого желания обсуждать этот вопрос, собирать рабочую группу и т.д.
- Если объединение вновь не состоится, как «СР» видит своё будущее на сентябрьских выборах?
- Сентябрьские выборы – это не будущее, а настоящее. Мы стремимся выйти на вторую позицию. В идеале – на первую. Но силы не равны, это мы все тоже понимаем. Есть некий элемент серьёзной общественной усталости и неверия в возможность перемен. Это данность, в которой мы находимся. Очевидно, что на фоне неспособности части коллег договориться о сотрудничестве, странно говорить о том, что «Единая Россия» откатится на вторые строчки.
- В КПРФ кто-нибудь симпатизирует предложениям объединиться с «СР»?
- В их руководстве есть адекватные, здравые люди, которые разделяют такую точку зрения. Я их знаю.
- Вы можете назвать этих людей?
- Нет. Это означало бы, что я вмешиваюсь в чужой монастырь и стравливаю людей в этой организации: мол, у вас есть негодяи, а есть хорошие люди. Но я этих людей знаю.
Другого мнения об инициативах Прилепина придерживается политолог Александр Кынев.
- Это все чистый пиар, и ничего кроме. Попытка привлечь внимание.
- У Зюганова пытаются отнять партию?
- Нет, это глупости, конечно. «Справедливая Россия» раз в несколько лет разными устами говорит одно и то же. На моей памяти, сейчас это происходит раз в шестой или седьмой.
- Почему Прилепин так частит в последнее время с этими предложениями объединиться?
- Видимо, никакого другого креатива нет. У КПРФ на этих выборах объективно хороший, сильный список. У них пытаются что-то отнять. Намекнуть – смотрите, и мы не хуже.
- Вопреки тому, что говорят кремлёвские политологи, КПРФ уверенно смотрится на этих выборах?
- У КПРФ самый сильный список на этих выборах. Они однозначно могут показать неплохие результаты, даже официальная социология показывает, что у них уверенное второе место.
- В связи с этим мы можем ожидать каких-то атак на КПРФ?
- Так они и идут непрерывно последние полгода. Информационные, и не только.
- Задавят КПРФ, как вам кажется?
- Её нельзя подавить. КПРФ – это не один человек. А действительно организация, с разными людьми и сложными взаимоотношениями, но это единственная организация в России, которая может считаться партией в классическом смысле этого слова. Структура, штабы, руководство, система представительства. Чего про другие партии, к сожалению, сказать нельзя.
- Так получилось, что в КПРФ стекается реальная оппозиция?
- Туда стекаются разные люди. Организация внутри – не однородная, по целому ряду причин. На этих выборах ситуация по регионам разная. Есть регионы, где подыгрывают «Единой России», есть – где более жёстко оппонируют власти. Но на фоне остальных партий список КПРФ – наиболее сильный.
То ли красный цвет притягивает протест, то ли трудно сказать, в чём дело, но если кто в Госдуме сейчас и похож на оппозицию, так это КПРФ. Конечно, мы помним критику пенсионной реформы от Олега Васильевича Шеина, которую было совершенно дивно видеть и слышать в стенах Государственной думы. Но, судя по тому, как активно кремлёвские политологи «поливают» КПРФ за «капиталиста» Грудинина с его «оффшорами», судя по уголовному преследованию Николая Платошкина, по недавнему жестокому избиению председателя предвыборного штаба Николая Бондаренко в Саратове (а это далеко не единственный случай физического давления на депутатов КПРФ в последние годы), «Справедливая Россия» властям удобней. Тем более - с Прилепиным: кто воевал на Донбассе, тот Кремлю не оппонирует. Может, теперь всё возвращается к посконным значениям Великой Французской революции, и «слева» остаются все, кто шагают не в ногу и к переменам, а «справа» - все, кто соблюдают существующую «вертикаль»?
Николай Васильев