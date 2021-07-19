Сегодня, в 21:37

Участник погрома в Капитолии отправлен в тюрьму на 8 месяцев. Прокурор просил 18 месяцев

Это приговор стал первым в уголовном деле о захвате государственного здания

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Пауль Аллард Ходжинс

Первый обвиняемый по уголовному делу о бунте и погроме в Капитолии США 6 января отправится на восемь месяцев за решетку, передает The Washington Post.

Осужденным стал 38-летний Пауль Аллард Ходжинс. Его лицо можно было хорошо разглядеть на фотографиях в здании Сената США. Прокурор просил для него полтора года заключения.

Напомним, что сбор сторонников экс-президента Трампа около Капитолия начался 6 января. Сам политик призвал к встрече всех, кто не согласен с итогами выборов. Стихийно встреча перетекла в захват государственного здания. Пять человек погибли.

Теги: #США, #Трамп

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 3 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 13 минут назад

"А сколько они выделят на санитарный меч?" В сети уверены, что 30 млрд на "Санитарный щит" просто исчезнут

Общество 47 минут назад

"Частную тюрьму" под Петербургом в заброшенном поселке начали закапывать

Политика 1 час назад

"Когда Путин снимет тяжкие оковы власти – ему будут рукоплескать": в сети в шоке от того, что "бедных становится меньше"

Общество 2 часа назад

18-летняя Валерия Башкирова, сбившая трех детей на переходе, отправлена в СИЗО

Политика 3 часа назад

"ЕР" за три дня закрыла сбор для избирательного фонда за счет фондов поддержки развития

Политика 3 часа назад

"20 лет пичкали россиян теориями заговора": журналист о причинах проблем с вакцинацией в РФ

Политика 4 часа назад

Почему Собянин отменил QR-коды? СМИ назвали "скрытые от глаз общества" причины

Общество 5 часов назад

Что произошло, пока вы были на работе 19 июля: Выходные для привитых и продление контракта Бузовой

Общество 5 часов назад

"А ручку гарант будет бросать? Или на этот раз обойдётся?" В сети ждут реакции Путина на подорожание хлеба

Общество 6 часов назад

"Меняем маски на подгузники": в обществе шутят над новыми симптомами коронавируса

Политика 6 часов назад

Мосгорсуд отказался отменить ограничения Ивану Павлову

Дмитрий Быков 7 часов назад

Заслуга Путина

Общество 7 часов назад

"Ну всё, снимаем ограничения и живём дальше": россияне о заявлении НИИ Пастера о коронавирусе

Политика 7 часов назад

Мосгорсуд оставил в силе наложенные на адвоката Ивана Павлова запреты

Общество 8 часов назад

"Вы еще места на кладбищах в лотерею разыгрывайте!": в сети в бешенстве от очередной предвыборной "плюшки"

Политика 8 часов назад

"Понимают, что проиграют выборы и кураторством хотят сохранить власть": в сети оценили нововведение Мишустина

Общество 8 часов назад

"Святое место атаковали бесы": Пришедшую в храм с коляской женщину прогнали и облили водой

Политика 8 часов назад

"Этот эксперимент ударит по позициям Собянина": эксперт о последствиях QR-кодов для мэра Москвы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика