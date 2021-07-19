Участник погрома в Капитолии отправлен в тюрьму на 8 месяцев. Прокурор просил 18 месяцев

Первый обвиняемый по уголовному делу о бунте и погроме в Капитолии США 6 января отправится на восемь месяцев за решетку, передает The Washington Post.

Осужденным стал 38-летний Пауль Аллард Ходжинс. Его лицо можно было хорошо разглядеть на фотографиях в здании Сената США. Прокурор просил для него полтора года заключения.

Напомним, что сбор сторонников экс-президента Трампа около Капитолия начался 6 января. Сам политик призвал к встрече всех, кто не согласен с итогами выборов. Стихийно встреча перетекла в захват государственного здания. Пять человек погибли.