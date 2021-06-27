"Понимают, что проиграют выборы и кураторством хотят сохранить власть": в сети оценили нововведение Мишустина

«А полпреды зачем и что делают? Может надо было их сразу генерал-губернаторами назвать и вся недолга?» - вспоминает царские времена в России москвич.

«Да, а губернаторы-то теперь чем будут заниматься?», - не понимает россиянин.

«Напоминает это все, как у Райкина: «Дайте мне справку, что вам нужна справка!». Над каждым чиновником ещё несколько чиновников! Только спрашивать не с кого и отвечать некому! Неэффективность управления никогда не устранялась количеством чиновников! Только персональная ответственность может что-то изменить!», - призывает сибиряк.

«Плодятся как саранча российские чиновники! И прожорливы они как саранча…» - вздыхает читатель.

«Прямо 90-ми пахнуло, когда прочитал, что назначили ответственных. Новые рабочие места? Да старые хотя бы сохраните, зачем пустые слова кидать-то?!» - недоволен решением и словами россиянин.

«А спросить с них теперь можно будет или все как обычно?» - задает риторический вопрос уралец.