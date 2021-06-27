"Понимают, что проиграют выборы и кураторством хотят сохранить власть": в сети оценили нововведение Мишустина
Премьер-министр назначил вице-премьеров курировать федеральные округа.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что курировать федеральные округа теперь будут вице-премьеры. Если быть точнее, то формулировка звучит так: «Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию».
В ходе оперативного совещания с вице-премьерами Мишустин напомнил, что президент страны во время прямой линии дал поручение закрепить за всеми заместителями председателя правительства кураторство за одним из федеральных округов нашей страны.
Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский, Юрий Трутнев – Дальневосточный федеральный округ, Марат Хуснуллин – Южный федеральный округ, в ведение Дмитрия Чернышенко поступает Приволжский федеральный округ.
«Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за её социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина», - добавил премьер-министр.
Ответственны вице-премьеры будут и за экономический рост подведомственных им округов, повышение их инвестиционной привлекательности, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.
«Решения о назначении ответственных принимались с учётом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вы выполняете в правительстве», – отметил Мишустин.
«А полпреды зачем и что делают? Может надо было их сразу генерал-губернаторами назвать и вся недолга?» - вспоминает царские времена в России москвич.
«Да, а губернаторы-то теперь чем будут заниматься?», - не понимает россиянин.
«Напоминает это все, как у Райкина: «Дайте мне справку, что вам нужна справка!». Над каждым чиновником ещё несколько чиновников! Только спрашивать не с кого и отвечать некому! Неэффективность управления никогда не устранялась количеством чиновников! Только персональная ответственность может что-то изменить!», - призывает сибиряк.
«Плодятся как саранча российские чиновники! И прожорливы они как саранча…» - вздыхает читатель.
«Прямо 90-ми пахнуло, когда прочитал, что назначили ответственных. Новые рабочие места? Да старые хотя бы сохраните, зачем пустые слова кидать-то?!» - недоволен решением и словами россиянин.
«А спросить с них теперь можно будет или все как обычно?» - задает риторический вопрос уралец.
«Значит, у нас в стране законы уже не работают? Если Путин сказал что можно вообще не проводить выборы в регионах, а сразу назначать «кураторов»?» - недоумевает читатель.
«За «ЕдРо» уже давно никто из знакомых не голосует, спасаются только тем, что сами назначают друг друга на разные должности... Например, в Петербурге назначают губернаторов и жители не знают как от них избавиться. Если и делают фиктивные выборы, то результаты совершенно не соответствуют реальности», - считает профессор.
«Для экономии бюджета и сокращения численности чиновников надо упразднить тогда полномочных представителей Президента РФ и их аппарат в федеральных округах. Ведь заместители председателя Правительства РФ однозначно введут должности помощников для курирования ФО», - обоснованно замечает читатель.
«Этим вице-премьерам главное создать видимость работы и увеличение зарплаты, а работа не волк в лес не убежит! На совещаниях с такими «умными» лицами сидят, а потом на них жалобы со всей страны на «Прямую линию» с «императором» летят!» - отмечает напоследок россиянин.