"Совсем обленились – даже "лапшу" за них придумать надо": в сети откровенно смеются над задумкой "Единой России"

«Прекратите платить заработные платы депутатам, ведь депутат это призвание. А тем, кто хочет деньги - пусть идут в бизнес», - звучит еще одно предложение.

«Пусть клянутся, что все депутаты от «ЕдРа» в случае избрания добровольно, самостоятельно загрузится на баржу и уплывут из России! Победа на выборах будет обеспечена!», - иронизирует читатель.

«У меня такая инициатива - власть (куда войдут гарант, мэры крупных городов, вся Госдума) в тюрьму и проведение открытых выборов», - предлагает москвич.

«Надо же, насколько обленились, что даже «лапшу» лень производить? Надо срочно указ издать, чтоб народ сам себе «лапшу» вешал, а кто отлынивает, тому штраф. А то пилить нечего беднягам, поиздержались в пандемию», - саркастически проходится по партии власти инженер.

«То есть, идеи для выборной компании они соберут, а как пройдут с ними в думу, то как обычно забудут выполнить обещанное народу?», - задает риторический вопрос россиянин.

«Это они так решили накидать список «Что наобещать народу»? Мне казалось, что их представители и сами хорошо разбираются в макарошках, которые навешивают на уши людям», - вспоминает старую историю петербуржец.

«Идеи кончились. Или просто лень придумывать», - не спрашивает, а предполагает читатель.

«Вот-вот, включат в программу просьбы, потом после выборов как всегда ничего не выполнят, но скажут: «А мы ничего не обещали выполнить! Мы только пообещали включить их в программу, а выполнять обещания мы и не планировали. Не виноватые мы!» - рассказывает грустную правду жизни сибиряк.

«Зато они чётко знают, чего хотят акционеры «Газпрома», главы госкорпораций, банковский сектор, силовики. Те самые 10% населения, интересы которых они гордо отстаивают десятилетия», - уточняет пенсионер.

«Как засуетились-то... 5 лет было не видно, не слышно», - обратил внимание врач.

«Предвыборное шоу. Вот так и работают «представители народа», что до выборов даже не знают, чего люди хотят и какие у них наказы, пожелания и предложения. Впрочем, и эти предложения будут выкинуты сразу после выборов, это же «ЕдРо», - в «восторге» от работы партии власти читатель.

«Класс! Они уже уверены, что их собственные идеи народу поперёк горла», - выдвигает немного другую точку зрения студент.

«Все что могли, они уже сделали. 20 лет старались, в поте лица. Лучшее, что они могли бы предложить - покинуть Думу навсегда», - и снова предложение о Думе без «Единой России».

«Совсем оторваны «слуги народа» от людей, раз не знают, что им нужно... А на местах с людьми общаться не пробовали?», - звучит еще один риторический вопрос напоследок.