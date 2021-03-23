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"Совсем обленились – даже "лапшу" за них придумать надо": в сети откровенно смеются над задумкой "Единой России"

Россиян рассмешил запуск портала, куда, по версии "Единой России", они должны отправлять предложения и инициативы для партии власти.

Фото: newsler.ru

В преддверии выборов в Госдуму «Единая Россия» пытается хоть как-то вернуть голоса избирателе. На днях, к примеру, партия власти запустила интернет-портал, куда «россияне смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии».

По замыслу тех, кто это запустил, каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии и это поможет сделать ее по-настоящему народной.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

О том, как оставлять эти «предложения и инициативы» мы рассказывать не будем, потому как в соцсетях бытует четкое мнение об этой услуге «Единой России» - «обленились настолько, что даже «лапшу» для народа просят этот же самый народ и придумать». А вообще прошлись россияне по партии власти крайне жестко.

«Ликвидируйтесь!», - кратко, но емко обозначил первое предложение россиянин.

«Прекратите платить заработные платы депутатам, ведь депутат это призвание. А тем, кто хочет деньги - пусть идут в бизнес», - звучит еще одно предложение.

«Пусть клянутся, что все депутаты от «ЕдРа» в случае избрания добровольно, самостоятельно загрузится на баржу и уплывут из России! Победа на выборах будет обеспечена!», - иронизирует читатель.

«У меня такая инициатива - власть (куда войдут гарант, мэры крупных городов, вся Госдума) в тюрьму и проведение открытых выборов», - предлагает москвич.

«Надо же, насколько обленились, что даже «лапшу» лень производить? Надо срочно указ издать, чтоб народ сам себе «лапшу» вешал, а кто отлынивает, тому штраф. А то пилить нечего беднягам, поиздержались в пандемию», - саркастически проходится по партии власти инженер.

«То есть, идеи для выборной компании они соберут, а как пройдут с ними в думу, то как обычно забудут выполнить обещанное народу?», - задает риторический вопрос россиянин.

«Это они так решили накидать список «Что наобещать народу»? Мне казалось, что их представители и сами хорошо разбираются в макарошках, которые навешивают на уши людям», - вспоминает старую историю петербуржец.

«Идеи кончились. Или просто лень придумывать», - не спрашивает, а предполагает читатель.

«Вот-вот, включат в программу просьбы, потом после выборов как всегда ничего не выполнят, но скажут: «А мы ничего не обещали выполнить! Мы только пообещали включить их в программу, а выполнять обещания мы и не планировали. Не виноватые мы!» - рассказывает грустную правду жизни сибиряк.

«Зато они чётко знают, чего хотят акционеры «Газпрома», главы госкорпораций, банковский сектор, силовики. Те самые 10% населения, интересы которых они гордо отстаивают десятилетия», - уточняет пенсионер.

«Как засуетились-то... 5 лет было не видно, не слышно», - обратил внимание врач.

«Предвыборное шоу. Вот так и работают «представители народа», что до выборов даже не знают, чего люди хотят и какие у них наказы, пожелания и предложения. Впрочем, и эти предложения будут выкинуты сразу после выборов, это же «ЕдРо», - в «восторге» от работы партии власти читатель.

«Класс! Они уже уверены, что их собственные идеи народу поперёк горла», - выдвигает немного другую точку зрения студент.

«Все что могли, они уже сделали. 20 лет старались, в поте лица. Лучшее, что они могли бы предложить - покинуть Думу навсегда», - и снова предложение о Думе без «Единой России».

«Совсем оторваны «слуги народа» от людей, раз не знают, что им нужно... А на местах с людьми общаться не пробовали?», - звучит еще один риторический вопрос напоследок.

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