"Дымящееся ружье" президента Никсона

Сын бакалейщика и квакер

Ричард Никсон родился в 1913-м в Калифорнии. Его отец, Фрэнсис, шотландец по происхождению, был бакалейщиком и держал собственное ранчо. После свадьбы с Ханной стал квакером, как и его жена. У пары родилось 5 сыновей, четверых из них супруги назвали в честь британских королей. Ричарда – в честь короля Ричарда Львиное Сердце.

Несмотря на важно звучащее «владелец собственного ранчо», семья жила очень бедно. Ведение хозяйства у Никсонов не задалось. И позже Ричард повторял слова Эйзенхауэра: «Мы были бедны, но благо было в том, что мы не знали об этом». Отец с семьей перебрался в квакерский район, открыл там бакалейную лавку и заправку. На жизнь хватало, но не больше.

Ричард закончил школу вторым по успеваемости, и ему предложили обучение в Гарварде. Юноше пришлось отказаться (денег на это у Никсонов не было) и поступить в местный институт. Закончив его, он пошел в адвокатуру и к 1939-му стал полноправным партнером адвокатской конторы.

Жену взял штурмом

В 1940-м Никсон женился. Его супруга Тельма Пэт Райан была учительницей средней школы. Поначалу она не принимала его ухаживаний, но Ричард был настойчив – встречал ее с работы, неожиданно приходил к ней домой, приглашал в школу квакеров, где сам учительствовал... Тельма в итоге сдалась и приняла предложение руки и сердца.

Вскоре Никсон отправился на войну. После атаки Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941-го он вступил в ВМС США. Дослужился до звания лейтенант-коммандера и в 1946-м уволился.

Ричарда привлекала политика, еще во время службы в ВМС он получил предложение баллотироваться в палату представителей. И практически сразу после увольнения из армии он стал сенатором от Калифорнии. Так начался его путь к Белому дому. В 1968-м Ричард Никсон выиграл выборы президента, в 1972-м стал им во второй раз.

Уотергейт и «Глубокая глотка»

17 июня 1972-го, за четыре месяца до выборов на второй срок, случилось событие, перечеркнувшее карьеру республиканца Ричарда Никсона. В штаб-квартире демократов в отеле «Уотергейт» задержали 5 человек, которые занимались настройкой прослушивающей аппаратуры.

До сих пор доподлинно неизвестно, имела ли к этому отношение администрация Никсона. У президента действительно имелись пленки с нелегально записанными переговорами демократов, но они были не из отеля «Уотергейт». В общем-то Никсон пострадал главным образом из-за своего поведения во время расследования инцидента.

Следствие продолжалось более двух лет. За это время Ричарда переизбрали-таки на второй срок, и он уже был президентом, когда в январе 1973-го начался суд над проникшими в отель взломщиками. В марте была образована комиссия сената, и ход процесса начали транслировать по ТВ на всю страну... Скандал все больше набирал силу. Демократы инициировали расследования деятельности других чиновников-республиканцев, уже не связанные с Уотергейтом...

Прокурор Арчибальд Кокс потребовал у Никсона предоставить пленки записи своих разговоров в Овальном кабинете, которые касались системы правительственного аудиоконтроля. Президент отказался. В ответ приказал уволить Кокса, сделавшего такой запрос. Генеральный прокурор отказался подчиниться такому приказу, ушел в отставку. Началась «субботняя резня» – высшие чиновники стали массово подавать в отставку.

В феврале 1974-го палата представителей постановила начать процедуру импичмента, но президент и тут не сдал пленки записей своих разговоров. В июле в дело вмешался Верховный суд, велев Никсону все же выдать пленки...

На них оказался разговор президента с начальником его аппарата о том, как с помощью ФБР и ЦРУ противодействовать расследованию... Позже эту запись назвали «дымящимся ружьем».

8 августа Никсон выступил по телевидению и объявил о своем уходе с поста президента.

Журналисты The Washington Post Карл Бернстайн и Боб Вудворт стали героями – именно они наиболее полно освещали скандал, имея инсайдера в президентских кругах, который скрывался под прозвищем «Глубокая глотка». Позже оказалось, что «глоткой» был зам. директора ФБР Марк Фелт.

«Брежнев сказал, что это неприлично»

В разгар скандала с «Уотергейтом» собкором советского журнала «Новое время» в США работал легендарный журналист Иона Андронов. Мы попросили его вспомнить события тех лет.