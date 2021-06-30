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"Дымящееся ружье" президента Никсона

37-й президент США был единственный в истории Америки, кто ушел в отставку до окончания своего срока правления. И единственный американский политик, кто дважды избирался вице-президентом и дважды президентом страны. Впрочем, известен он вовсе не этим.

Фото: Global Look Press

Ричард Никсон

Сын бакалейщика и квакер

Ричард Никсон родился в 1913-м в Калифорнии. Его отец, Фрэнсис, шотландец по происхождению, был бакалейщиком и держал собственное ранчо. После свадьбы с Ханной стал квакером, как и его жена. У пары родилось 5 сыновей, четверых из них супруги назвали в честь британских королей. Ричарда – в честь короля Ричарда Львиное Сердце.

Несмотря на важно звучащее «владелец собственного ранчо», семья жила очень бедно. Ведение хозяйства у Никсонов не задалось. И позже Ричард повторял слова Эйзенхауэра: «Мы были бедны, но благо было в том, что мы не знали об этом». Отец с семьей перебрался в квакерский район, открыл там бакалейную лавку и заправку. На жизнь хватало, но не больше.

Ричард закончил школу вторым по успеваемости, и ему предложили обучение в Гарварде. Юноше пришлось отказаться (денег на это у Никсонов не было) и поступить в местный институт. Закончив его, он пошел в адвокатуру и к 1939-му стал полноправным партнером адвокатской конторы.

Жену взял штурмом

В 1940-м Никсон женился. Его супруга Тельма Пэт Райан была учительницей средней школы. Поначалу она не принимала его ухаживаний, но Ричард был настойчив – встречал ее с работы, неожиданно приходил к ней домой, приглашал в школу квакеров, где сам учительствовал... Тельма в итоге сдалась и приняла предложение руки и сердца.

Вскоре Никсон отправился на войну. После атаки Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941-го он вступил в ВМС США. Дослужился до звания лейтенант-коммандера и в 1946-м уволился.

Ричарда привлекала политика, еще во время службы в ВМС он получил предложение баллотироваться в палату представителей. И практически сразу после увольнения из армии он стал сенатором от Калифорнии. Так начался его путь к Белому дому. В 1968-м Ричард Никсон выиграл выборы президента, в 1972-м стал им во второй раз.

Уотергейт и «Глубокая глотка»

17 июня 1972-го, за четыре месяца до выборов на второй срок, случилось событие, перечеркнувшее карьеру республиканца Ричарда Никсона. В штаб-квартире демократов в отеле «Уотергейт» задержали 5 человек, которые занимались настройкой прослушивающей аппаратуры.

До сих пор доподлинно неизвестно, имела ли к этому отношение администрация Никсона. У президента действительно имелись пленки с нелегально записанными переговорами демократов, но они были не из отеля «Уотергейт». В общем-то Никсон пострадал главным образом из-за своего поведения во время расследования инцидента.

Следствие продолжалось более двух лет. За это время Ричарда переизбрали-таки на второй срок, и он уже был президентом, когда в январе 1973-го начался суд над проникшими в отель взломщиками. В марте была образована комиссия сената, и ход процесса начали транслировать по ТВ на всю страну... Скандал все больше набирал силу. Демократы инициировали расследования деятельности других чиновников-республиканцев, уже не связанные с Уотергейтом...

Прокурор Арчибальд Кокс потребовал у Никсона предоставить пленки записи своих разговоров в Овальном кабинете, которые касались системы правительственного аудиоконтроля. Президент отказался. В ответ приказал уволить Кокса, сделавшего такой запрос. Генеральный прокурор отказался подчиниться такому приказу, ушел в отставку. Началась «субботняя резня» – высшие чиновники стали массово подавать в отставку.

В феврале 1974-го палата представителей постановила начать процедуру импичмента, но президент и тут не сдал пленки записей своих разговоров. В июле в дело вмешался Верховный суд, велев Никсону все же выдать пленки...

На них оказался разговор президента с начальником его аппарата о том, как с помощью ФБР и ЦРУ противодействовать расследованию... Позже эту запись назвали «дымящимся ружьем».

8 августа Никсон выступил по телевидению и объявил о своем уходе с поста президента.

Журналисты The Washington Post Карл Бернстайн и Боб Вудворт стали героями – именно они наиболее полно освещали скандал, имея инсайдера в президентских кругах, который скрывался под прозвищем «Глубокая глотка». Позже оказалось, что «глоткой» был зам. директора ФБР Марк Фелт.

«Брежнев сказал, что это неприлично»

В разгар скандала с «Уотергейтом» собкором советского журнала «Новое время» в США работал легендарный журналист Иона Андронов. Мы попросили его вспомнить события тех лет.

Фото: Андрей Струнин
Иона Андронов

– Поначалу я послал пару репортажей об Уотергейте, – рассказывает Иона Ионович. – Но мне сразу сказали: больше не надо. Поэтому я следил за развитием событий, но ничего не писал. Видите ли, Леонида Брежнева, когда он в 1973-м был с визитом в США, там спросили, как он относится к расследованию в отношении Никсона, и наш генсек ответил, что считает это неприличным. Такая установка и была в советской прессе.

Для СССР ситуация была непонятной, в стране предпочитали считать, что это спровоцировали силы, противящиеся разрядке. Незадолго до того Никсон (первым из президентов США) посетил СССР, подписал с Брежневым договор об ОСВ-1... Вообще Никсон был хорошим президентом. Во время его правления американские астронавты высадились на Луну, он наладил отношения США с Китаем, завершил войну во Вьетнаме, вывел оттуда американские войска...

Вы вошли в пул Брежнева во время его поездки в США. С Никсоном встречались?

– Видите ли, я лично знал Леонида Ильича. И даже был приглашен на его день рождения в 1971-м. Это было еще до моей работы в США собкором (там я был 11 лет, с 1972-го). И когда Брежнев прибыл в Америку на встречу с Никсоном, против которого уже шло расследование, меня включили в число ближайших лиц, которые общались с обоими главами государств. И поэтому на первой же их встрече в Белом доме я присутствовал. Впрочем, это была очень короткая встреча.

У них сложились личные дружеские отношения?

– Думаю, да. Никсон даже предложил Брежневу жить в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Почему у президента США в кабинете велась запись всех его разговоров?

– Он сам это устроил.

Зачем?

– Как любой человек, который поднялся из низов до самого верха, думаю, Никсон хотел оставить в истории каждое свое слово, чтобы все знали, какой он великий. И в общем-то он действительно много сделал. У меня были хорошие отношения с его пресс-секретарем. Он перед визитом Брежнева приводил меня в Овальный кабинет, все показывал... Американцы хотели, чтобы я написал о Никсоне, какой он был на самом деле, вне этого скандала.

Вы это знали?

Никсон был первым президентом США, посетившим все 50 штатов страны.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «"Дымящееся ружье" президента Никсона».

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