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Власти отрицают крестный ход в Екатеринбурге: "Отдельные граждане небольшими группами"

Вице-губернатор Свердловской области отрицает, что вчера в Екатеринбурге был крестный ход. Факт шествия – вопрос к МВД

Фото: Instagram @ean_ekb

Накануне в Екатеринбурге состоялся крестный ход Русской православной церкви. Власти региона ранее отказались его согласовывать, а формально он был отменен, но всё это не помешало тысячам верующих, приехавших из разных городов, собираться в толпы и ходить по улицам столицы Свердловской области без масок, перчаток и соблюдения социальной дистанции. Также они по очереди целовали выставленные на улице иконы. При этом власти региона отказываются считать несогласованное мероприятие крестным ходом.

«Крестный ход в том виде, в котором он проходит традиционно, вчера у нас не проводился. Отдельные граждане небольшими группами прошли по тому пути, по которому традиционно это дело проходит. Ну, прошли по тротуару. Официально мы не считаем, что у нас проходил крестный ход», — заявил в комментарии изданию «Подъем» вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Чиновник отмечает, что на улицах Екатеринбурга, по его оценке, собралось лишь около двух тысяч человек — в обычное время, по его словам, в крестном ходе участвуют до десяти тысяч паломников.

Тот факт, что мероприятие не было согласовано городскими властями, г-н Бидонько отрицать не стал. По его мнению, само проведение акции в таких условиях — «это вопрос к правоохранительным органам, безусловно».

Информацию об участии в несогласованном массовом мероприятии министра общественной безопасности Александра Кудрявцева вице-премьер областного правительства отрицает. По его мнению, тот, «наверное, приехал просто посмотреть».

Напомним, что, согласно последним данным оперативного штаба при федеральном правительстве, в регионе зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

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