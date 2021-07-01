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“Негласно книги про Гитлера начали запрещать еще пять лет назад”. Что думает о запрете Пескова биограф немецкого фюрера?

Пресс-секретарь президента заявил, что продажи книг с портретом Гитлера на обложке популяризируют нацизм.

Фото: АГН "Москва"

Ранее Российский книжный союз призвал магазины изъять из продажи такие произведения, сославшись на закон от 1 июля 2021 года.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

01.07.2021 № 280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 Федерального закона. Закон запрещает публичную демонстрацию изображений и выступлений руководителей групп и организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.

Дмитрий Песков призыв поддержал.

- Если на обложке большие, крупные изображения, естественно, популяризация не нужна и недопустима. Если речь идет о справочной информации и изображения находятся внутри книги... [то допустимо]», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Сегодня издания с портретом немецкого вождя на лицевой части можно найти в крупных книжных магазинах столицы. В “Библио-Глобусе” продается книга Леонида Млечина “Гитлер против Сталина”. В книжном магазине “Москва” на Тверской улице работа историка Бориса Соколова “Рейх. История германской империи” все ещё в разделе "В наличии". Ещё больше подобной литературы можно обнаружить в сети магазинов “Лабиринт”.

- Я считаю, что это чрезмерное ограничение, - рассказал Sobesednik.ru историк, автор нескольких исследований о Гитлере Борис Соколов, - Во всем мире издаются книги с его портретом. Как в странах-победительницах, так и в самой Германии. На обложке знаменитой книги "Последние дни Гитлера" английского историка Тревор-Ропера сразу четыре его фотографии. Все биографии так выглядят, независимо от того, пишется она в плюс или в минус. Это нормально.

Фото: Youtube

По словам историка, запрещать подобные произведения начали далеко не сегодня.

- Магазины начали отказываться брать книги про Гитлера и других нацистов более пяти лет назад. Видимо, было какое-то негласное указание. Я считаю, что популяризация нацистов через историческую литературу - это выдуманная проблема. Элемент цензуры. Меня, как автора, этот вопрос затрагивает не сильно - пусть с оформлением разбираются издатели, - говорит Соколов.

Дмитрий Песков опроверг сообщения о цензуре на сайте Владимира Путина
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