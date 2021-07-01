“Негласно книги про Гитлера начали запрещать еще пять лет назад”. Что думает о запрете Пескова биограф немецкого фюрера?

Дмитрий Песков призыв поддержал.

- Если на обложке большие, крупные изображения, естественно, популяризация не нужна и недопустима. Если речь идет о справочной информации и изображения находятся внутри книги... [то допустимо]», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Сегодня издания с портретом немецкого вождя на лицевой части можно найти в крупных книжных магазинах столицы. В “Библио-Глобусе” продается книга Леонида Млечина “Гитлер против Сталина”. В книжном магазине “Москва” на Тверской улице работа историка Бориса Соколова “Рейх. История германской империи” все ещё в разделе "В наличии". Ещё больше подобной литературы можно обнаружить в сети магазинов “Лабиринт”.

- Я считаю, что это чрезмерное ограничение, - рассказал Sobesednik.ru историк, автор нескольких исследований о Гитлере Борис Соколов, - Во всем мире издаются книги с его портретом. Как в странах-победительницах, так и в самой Германии. На обложке знаменитой книги "Последние дни Гитлера" английского историка Тревор-Ропера сразу четыре его фотографии. Все биографии так выглядят, независимо от того, пишется она в плюс или в минус. Это нормально.