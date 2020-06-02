Лукашенко и Путин встретились в Константиновском дворце в Петербурге
По словам Дмитрия Пескова, встреча была запланированной, "просто в этот раз не сделали какого-то специального анонса"
Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств должны обменяться мнениями по международным делам, также предполагается «обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии».
Помимо этого, речь зайдет о российско-белорусском торгово-экономическом сотрудничестве, а также о реализации совместных проектов и поручений министерствам по строительству Союзного государства.
Песков подчеркнул, что договоренность о встрече была достигнута несколько недель назад в ходе телефонного разговора, «она не неожиданная».
«Мы просто в этот раз не сделали какого-то специального анонса. Это не умаляет значения встречи нисколько», – пояснил представитель Кремля.
После встречи Путина и Лукашенко один на один общение планируется продолжить в формате рабочего завтрака.
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