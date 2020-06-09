Сегодня, в 10:52

Илья Яшин объявил о сложении полномочий главы округа из-за давления властей

Политик заявил, что власти пытаются парализовать работу муниципалитета – он не хочет оставлять после себя руины

Фото: Facebook Илья Яшин

Оппозиционный политик Илья Яшин написал заявление о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы из-за давления на муниципалитет. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Как рассказал Яшин, недавно суд на три года лишил его права участвовать в выборах. Вместе с этим на муниципалитет Красносельского района, который оппозиционер возглавляет с 2017 года, усилилось давление прокуратуры. По словам политика, орган «трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками», и сотрудникам приходится тратить значительную часть рабочего времени на запросы силовиков.

Яшин считает, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с его оппозиционной деятельностью. «Задача — парализовать нашу работу и разрушить то, что мы построили за эти четыре года», – подчеркнул он. 

«Я бы не хотел оставлять после себя руины. Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года. Поэтому сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах», – заявил он и добавил, что гордится тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям. 

По словам оппозиционера, политика не сводится к выборным должностям. Он не планирует покидать Россию и продолжит бороться за то, «чтобы наша страна стала свободной и счастливой». 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 3 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 40 минут назад

"Будь здоров", не кашляй!

Общество 53 минуты назад

Ученый заявил, что считает скафандр единственным способом защиты от COVID-19

Общество 2 часа назад

"Абсолютный" медотвод от вакцинации против COVID-19: кто и как может получить

Общество 07:10

Отключаем негатив. Как защитить себя от стресса на работе

Даже на самой замечательной работе случаются неприятные моменты, которые могут стать причиной сильного стресса. О том, как избежать подобных ситуаций, а также как справиться с негативными эмоциями, расскажем в нашем материале.

Общество 17 часов назад

Московские аэропорты пытаются справиться с наплывами россиян, желающих улететь за границу

Общество 19 часов назад

Вечно удивленный кот покорил Тикток

Общество 19 часов назад

На пассажира, открывшего дверь самолета из-за жары, подадут в суд

Общество 20 часов назад

Изучаем правила безопасного отдыха у водоёмов

Происшествия 21 час назад

Вакцинация спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке

Общество 21 час назад

Против москвички, жестко задержанной за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело

Здоровье и дом 22 часа назад

Как приготовить не только вкусные, но и полезные шашлыки

Общество 23 часа назад

Опрос: Больше половины россиян готовы взять кредит на идеальный отпуск

Происшествия 1 день назад

Россиянину стало жарко и он открыл аварийный люк самолета Москва-Анталья

Общество 1 день назад

Сегодня в Москве ожидается аномально жаркая погода на 10° выше климатической нормы

Общество 1 день назад

Собянин: пик заболеваемости COVID-19 пройден

Общество 1 день назад

В Москве меньше чем за сутки закончилась вакцина "КовиВак". Что делать желающим привиться

Общество 1 день назад

"Эта неслыханная наглость немцев спутала всё"

Общество 1 день назад

5 жутких ДТП с самокатами в Москве: Что пешеходы и автолюбители думают о двухколесных горожанах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика