Илья Яшин объявил о сложении полномочий главы округа из-за давления властей

Оппозиционный политик Илья Яшин написал заявление о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы из-за давления на муниципалитет. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Как рассказал Яшин, недавно суд на три года лишил его права участвовать в выборах. Вместе с этим на муниципалитет Красносельского района, который оппозиционер возглавляет с 2017 года, усилилось давление прокуратуры. По словам политика, орган «трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками», и сотрудникам приходится тратить значительную часть рабочего времени на запросы силовиков.

Яшин считает, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с его оппозиционной деятельностью. «Задача — парализовать нашу работу и разрушить то, что мы построили за эти четыре года», – подчеркнул он.

«Я бы не хотел оставлять после себя руины. Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года. Поэтому сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах», – заявил он и добавил, что гордится тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям.

По словам оппозиционера, политика не сводится к выборным должностям. Он не планирует покидать Россию и продолжит бороться за то, «чтобы наша страна стала свободной и счастливой».